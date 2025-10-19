Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Las nubes se quedan en el municipio el domingo y el comienzo de la semana que viene

El fin de semana traerá lluvias el sábado y una clara mejoría del tiempo el domingo en la provincia

El fin de semana traerá lluvias el sábado y una clara mejoría del tiempo el domingo en la provincia

El domingo en Benidormestará protagonizado por intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 16ºC y 23ºC grados y el viento soplará del sureste. Mañana lunes continuará el cielo nuboso pero sin lluvias y los valores térmicos serán similares.

