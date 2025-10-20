Más de 100 perros conviven con su dueña en una casa de 70 metros cuadrados en Confrides

Perros de varias razas, pero sobre todo pequeños yorkshire, son los ocupantes de una casa de Confrides desde hace dos años. Allí se acumulan al cuidado de una mujer que es inquilina del vecino que la ha denunciado en variadas ocasiones ante el Ayuntamiento. Según el denunciante suponen un riesgo sanitario, pero la solución se vislumbra de difícil trámit, ya que las protectoras de La Nucia y Benidorm están al límite y más para acoger a 120 caninos.

La situación no deja de tener visos personales entre propietario e inquilina, una mujer de nacionalidad checa que lleva los dos últimos años viviendo en esta casa de 70 metros cuadrados en Confrides que Rafael Gomis le alquiló cuando llegó con cuatro o cinco perritos.

Alimentados y vacunados

Estas camadas se han convertido en 120 canes que despliegan sus ladridos y sus correrías, aquellos que no están encerrados en jaulas, por los escasos límites de la vivienda. Ahora esta jauría supone una gran molestia para Rafael que lo ha denunciado de viva voz, pero que no se atreve a formular una demanda por escrito dada la situación de fragilidad de la inquilina.

La mujer vive de un Ingreso Mínimo Vital, pero mantiene alimentados, vacunados y con chip al centenar largo de animalitos, según constatan las inspecciones del Departamento de Salud Animal de la Generalitat, así como del Seprona y de la Policía Autonómica.

Otra imagen de los perros que viven en la pequeña casa pero que están alimentados y vacunados. / INFORMACIÓN

Soluciones

La cuestión que denuncia el propietario de la finca es que hay un “riesgo sanitario”por los orines y excrementos repartidos por el suelo, “están en condiciones insalubres y sin ventilación adecuada” por lo que habla de probable “maltrato animal”.

Rafael insiste en que ha presentado múltiples quejas para resolver el problema aunque nada se ha hecho hasta el momento.”Estamos ante un caso extremo de maltrato animal, pero además, hablamos de un peligro potencial para toda la población”, explica a este diario. “No podemos esperar a que ocurra una desgracia para que se tomen medidas”.

El denunciante sugiere que se rescaten a los animales y se trasladen a una protectora o centros autorizados porque hay responsabilidades administrativas y penales, según Gomis.

Pero el traslado que solicita el propietario de la casa no es tan fácil. El Ayuntamiento de Confrides, a cuyo frente está el alcalde Rubén Picó, es amplio conocedor de estas circunstancias y asegura que ya hay una hoja de ruta en conjunción con Salud Animal y Seprona para habilitar alguna solución viable para los perros y para la dueña de los mismos.

En primer lugar, porque la mujer está en situación de vulnerabilidad tanto económica como física y por ello no se puede actuar de forma taxativa.

Núcleo zoológico

Una de las medidas aportadas en un principio fue la de crear un núcleo zoológico para dar control y cobertura al sitio pero se descartó por la situación de la casa, que no tiene licencia de ocupación al estar ubicada en suelo protegido no urbanizable.

El traslado de los perros a las protectoras de la comarca es también inviable porque las dos que existen en la comarca de la Marina Baixa, en La Nucia y en Benidorm cuentan cada una con 110 y 180 animales respectivamente.

El Ayuntamiento de Confrides sólo dispone de un pequeño núcleo en el almacén, con dos perreras que se utilizan habitualmente para cobijar a perros que se pierden un breve tiempo. Los dueños obtienen información a través de las redes sociales y los recogen en este punto de encuentro.

Así que el remedio va a ser largo y costoso, tal como lo define Picó que recuerda otro caso mucho más asumible. Hace un tiempo un hombre mayor quiso que adoptaran sus gallinas, su burro y su caballo. Después de que el veterinario les diera el visto bueno sanitario una mujer se llevó este cuarto de granja…. Pero es que ahora son una manada de 120 perritos.