Más de 3.000 personas celebran la diversidad cultural en l’Alfàs del Pi

La explanada de la Casa de Cultura se convirtió este fin de semana en foco de atención para mostrar la riqueza multicultural del municipio. L´Alfàs del Pi celebró la XVIII edición del Día Internacional, una jornada que refleja la convivencia diaria de personas con diversos orígenes de las que unas 3.000 se unieron a una fiesta en un ambiente de hermandad y diversidad.

Riqueza cultural

Desde las 11:00 hasta las 17:30 horas, residentes y visitantes han disfrutado de una de las citas más esperadas del calendario local, diseñada para poner en valor la riqueza cultural de un municipio donde más del 50 % de la población es de origen extranjero.

Uno de los momentos del colorido desfile de la jornada festiva. / INFORMACIÓN / Vicente Martinez

El evento arrancó con un colorido desfile inaugural representado por todas las nacionalidades que viven en la localidad y numerosas autoridades municipales y representantes de las más de 50 asociaciones.

Tras la inauguración, se sucedieron más de 40 actuaciones sobre el escenario principal, con danzas, músicas y exhibiciones culturales de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Colombia, Cuba, Ecuador, España, India, Moldavia, Nepal, Perú, Rumanía, Ucrania y Venezuela. Como novedad este año, Polonia se sumó por primera vez al programa, ampliando aún más el abanico cultural del evento.

Gastronomía que acerca

En total, participaron más de 50 asociaciones y comunidades, que con gran entusiasmo compartieron con el público sus tradiciones, trajes típicos, gastronomía y valores. El Día Internacional está concebido como una jornada para toda la familia, con actividades gratuitas para los más pequeños, un original photocall con trajes típicos y una cámara 360° donde los asistentes pudieron inmortalizar el momento de forma divertida.

Uno de los grandes atractivos de la jornada fueron, un año más, los estands gastronómicos, que ofrecieron degustaciones de platos típicos de cada país. Una auténtica vuelta al mundo a través de los sabores, que permitió al público conocer la cultura de otros lugares desde una experiencia cercana, accesible y festiva.

Son numerosos los estands donde el público puede disfrutar de las diferentes gastronomías del mundo. / INFORMACIÓN / Vicente Martinez

Iniciativa pionera

El alcalde, Vicente Arques, estuvo acompañado por representantes consulares y delegaciones internacionales. Asistieron Nuria González, cónsul de Alemania; Nadia Krastevia, cónsul general de Bulgaria; y Erik de Haan, cónsul honorario de Países Bajos. También participó una destacada delegación de Costa de Marfil, compuesta por Marie Solange Tiesse, directora de la Oficina de Turismo; Soumahoro Banassa Diomande, responsable del Servicio Financiero; Desiré Kouamé, asistente contable; y Jocelyn Assi, asistente de la Oficina de Turismo.

Desde su creación en 2007, el Día Internacional de l’Alfàs del Pi se ha consolidado como una iniciativa pionera en la Marina Baixa, reconocida por su capacidad para reunir a personas de casi un centenar de nacionalidades distintas en un mismo espacio de encuentro y diálogo.