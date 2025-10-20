Benidorm lanza los bonos consumo de Navidad con un límite de 30 euros por persona

Benidorm volverá a contar con los bonos consumo para las compras de Navidad en los comercios de la localidad con una importante novedad: los bonos reducen su importe de 50 a 30 euros. Sin embargo, la ciudad es la única que va a aplicar este incentivo para los consumidores junto a Finestrat dado que las poblaciones no cuentan en esta edición con la subvención de la Diputación Provincial.

Un total de 2.108.760 euros invierte el Ayuntamiento esta vez en una campaña denominada ‘BenidormTeDaMás’ que supone un espaldarazo al comercio establecido en el municipio y una pequeña ayuda para las familias en esta época de mayor consumo.

Los bonos, cada uno de 10 euros, se podrán gastar del 15 al 31 de diciembre en un perfil habitual que es el universal dirigido a los 70.929 ciudadanos empadronados a fecha 1 de octubre y mayores de 18 años a 31 de diciembre.

Cinco millones para el comercio

Se espera que la campaña produzca un impacto directo en el tejido empresarial de la ciudad de 5 millones de euros. Es decir, “que por cada euro municipal invertido, se realice un gasto aproximado de unos 2,4 euros, como ya ha ocurrido en ediciones anteriores”, ha señalado el alcalde Toni Pérez en la presentación.

Pérez también se ha referido a que el Gobierno Central no permite gastar los remanentes de Tesorería por lo que muchos ayuntamientos han tenido que renunciar a lanzar estas propuestas de activación de compras.

Descargas por la app

El sistema de funcionamiento no cambiará y los vecinos podrán descargar sus bonos a través de la aplicación municipal y utilizarlos en los establecimientos que se adhieran que podrán verse en el mismo sistema. El procedimiento a utilizar es el mismo de siempre, con una parte del pago por el cliente y otra por el valor de los bonos, sin necesidad de adelantar dinero. El Ayuntamiento abona después a los comercios la parte subvencionada.

El alcalde también subrayó la oportunidad que se crea al seguir impulsando esta campaña de bonos consumo #BenidormTeDaMás porque la situación económica del Ayuntamiento es "excelente y porque creemos que es una iniciativa fenomenal para incentivar en nuestro comercio la compra de productos, especialmente los de primera necesidad, pero también para incentivar el movimiento comercial y la alegría en nuestras calles en una época de consumo como es la Navidad”.