Un coche se salta un semáforo y provoca una colisión leve con el TRAM en La Creueta de La Vila

El accidente no deja heridos aunque el tranvía ha estado detenido durante veinte minutos

Imagen del TRAM a su paso por La Vila en una foto de archivo.

Imagen del TRAM a su paso por La Vila en una foto de archivo. / INFORMACIÓN /

Amaya Marín

Cerca de las 9:45 de este lunes el tranvía de la L-1 que cubre el trayecto Benidorm-Luceros ha golpeado a un vehículo que se ha saltado el semáforo de La Creueta en La Vila Joiosa. El incidente no ha provocado daños personales y tan sólo ha obligado a la parada del TRAM mientras la Policía Local levantaba atestado del suceso.

Al parecer, y según informan desde FGV, la conductora se habría saltado el semáforo que en ese momento daba prioridad al tranvía. Ese instante ha bastado para que la unidad del TRAM golpeara de lado al coche, un roce que ha dejado marcas en ambos transportes.

Si ese impacto hubiera sido de frente hubiera tenido consecuencias más graves, según resaltan desde la propia empresa pública ferroviaria.

El tranvía ha estado detenido entre 20 y 30 minutos mientras la Policía Local levantaba el atestado correspondiente tras lo cual el TRAM ha seguido su recorrido en dirección a Alicante.

