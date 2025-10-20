Policías Locales asisten en Benidorm al curso de inspecciones de locales nocturnos con perros
Los cursos para las llamadas unidades K9 recibieron más de 200 solicitudes
Un gran interés ha suscitado el curso organizado por el SPPLB de Benidorm para la Inspección y Registro en establecimientos con unidades k9, que son las dotadas con perros. La disciplina recibió 200 solicitudes, pero sólo se pudieron inscribir 30 agentes que asisten a un cursillo pionero en la provincia de Alicante.
El vicesecretario provincial y secretario de Formación del Sindicato Profesional de la Policía Local y Bomberos (SPPLB) Francisco A. González, ha hecho este lunes hincapié en que la finalidad del curso, se centra principalmente en las intervenciones que como agentes de la autoridad, las policías locales pueden realizar dentro de los establecimientos de ocio nocturno.
Estas unidades K9 son las encargadas de localizar las sustancias estupefacientes en su interior y proceder en su caso a denunciar o detener a sus responsables.
La formación correrá a cargo del oficial Manuel Risueño y el agente Carlos Cedrón (Miembros de la PLBND), y ha sido homologado por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).
La participación policial procede de Alicante, Altea, Jávea, Callosa d’en Sarrià Torrevieja, Jalón, Cocentaina, L´Alfàs del Pi, Benissa, La Vila Joiosa, Xixona y Benidorm.
A la presentación del curso han asistido la concejala de Recursos Humanos, Ana Soliveres; el Concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles; y el Comisario Jefe de la PLBND, Jose Carlos Amorós.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ciberataque en el Ayuntamiento de La Vila ha afectado a la seguridad de los datos personales de los vecinos
- Robaba piezas de coche por la puerta trasera: detenido un empleado y dos clientes en Benidorm
- Benidorm abre este fin de semana su feria ’outlet’ con un 50% de descuentos y 28 carpas
- Benidorm será la primera ciudad europea con drones repartidores
- El juicio oral a dos concejales y técnicos por los presuntos enchufes del PSOE de Benidorm comienza en noviembre
- Camareras de piso del Pelícanos Ocas de Benidorm desconvocan la protesta tras abrir diálogo con la empresa
- Jornadas de Arroces de la Tierra desde 25 euros en Benidorm: estos son los restaurantes y sus menús
- Instalan en las calles de Benidorm los primeros contenedores para recogida de aceite usado