Polop de la Marina conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

El Ayuntamiento de Polop de la Marina conmemora un año más el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad.

Desde la concejalía de Sanidad se han organizado dos iniciativas que pretenden dar visibilidad a la causa y reforzar el mensaje de apoyo a las personas afectadas. El próximo jueves 16 de octubre, a las 12:30 horas, se colocará un lazo rosa en la fachada del Ayuntamiento de Polop y se procederá a la lectura del manifiesto institucional, como gesto simbólico de unidad y solidaridad con todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad.

Salud ósea

Asimismo, el jueves 23 de octubre, de 17:30 a 19:30 horas, el Edificio Multiusos acogerá una jornada gratuita de densitometría, una prueba médica que contribuye a la prevención y al seguimiento de la salud ósea, especialmente importante para las mujeres en etapas de riesgo.

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama en Polop de la Marina / INFORMACIÓN

Rosa

Durante estos días, el Ayuntamiento de Polop se iluminará de color rosa, un gesto que simboliza la esperanza, la investigación y el compromiso colectivo frente al cáncer de mama.

La concejal de Sanidad, Julia Bautista, subrayó que “le damos una gran importancia a estos actos simbólicos para demostrar a las mujeres que sufren el cáncer de mama que no están solas, que cuentan con un apoyo local muy importante”.

Investigación

Por su parte, el alcalde de Polop de la Marina, José Luis Susmozas, remarcó que “seguimos apoyando la concienciación, porque queda mucho por hacer en la lucha contra el cáncer de mama”, al tiempo que insistió en que “la investigación es clave para seguir mejorando los porcentajes de curación y ofrecer esperanza a quienes padecen esta enfermedad”.