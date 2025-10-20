Enfermedades
Polop de la Marina conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama
El jueves se colocará un lazo rosa en la fachada del ayuntamiento y el jueves el Edificio Multiusos acogerá una jornada gratuita de densitometría
El Ayuntamiento de Polop de la Marina conmemora un año más el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad.
Desde la concejalía de Sanidad se han organizado dos iniciativas que pretenden dar visibilidad a la causa y reforzar el mensaje de apoyo a las personas afectadas. El próximo jueves 16 de octubre, a las 12:30 horas, se colocará un lazo rosa en la fachada del Ayuntamiento de Polop y se procederá a la lectura del manifiesto institucional, como gesto simbólico de unidad y solidaridad con todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad.
Salud ósea
Asimismo, el jueves 23 de octubre, de 17:30 a 19:30 horas, el Edificio Multiusos acogerá una jornada gratuita de densitometría, una prueba médica que contribuye a la prevención y al seguimiento de la salud ósea, especialmente importante para las mujeres en etapas de riesgo.
Rosa
Durante estos días, el Ayuntamiento de Polop se iluminará de color rosa, un gesto que simboliza la esperanza, la investigación y el compromiso colectivo frente al cáncer de mama.
La concejal de Sanidad, Julia Bautista, subrayó que “le damos una gran importancia a estos actos simbólicos para demostrar a las mujeres que sufren el cáncer de mama que no están solas, que cuentan con un apoyo local muy importante”.
Investigación
Por su parte, el alcalde de Polop de la Marina, José Luis Susmozas, remarcó que “seguimos apoyando la concienciación, porque queda mucho por hacer en la lucha contra el cáncer de mama”, al tiempo que insistió en que “la investigación es clave para seguir mejorando los porcentajes de curación y ofrecer esperanza a quienes padecen esta enfermedad”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ciberataque en el Ayuntamiento de La Vila ha afectado a la seguridad de los datos personales de los vecinos
- Robaba piezas de coche por la puerta trasera: detenido un empleado y dos clientes en Benidorm
- Benidorm abre este fin de semana su feria ’outlet’ con un 50% de descuentos y 28 carpas
- Benidorm será la primera ciudad europea con drones repartidores
- El juicio oral a dos concejales y técnicos por los presuntos enchufes del PSOE de Benidorm comienza en noviembre
- Camareras de piso del Pelícanos Ocas de Benidorm desconvocan la protesta tras abrir diálogo con la empresa
- Jornadas de Arroces de la Tierra desde 25 euros en Benidorm: estos son los restaurantes y sus menús
- Instalan en las calles de Benidorm los primeros contenedores para recogida de aceite usado