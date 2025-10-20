Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

El sol se impone en la costa alicantina y deja en Benidorm una jornada tranquila, con máximas que rondan los 24 grados

El fin de semana traerá lluvias el sábado y una clara mejoría del tiempo el domingo en la provincia

Benidorm arranca la semana con cielos poco nubosos y un ambiente muy agradable para quienes disfrutan del paseo marítimo o las terrazas frente al mar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un lunes sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 24 grados y un viento del suroeste moderado a primera hora que irá amainando conforme avance la tarde.

A lo largo del día, el sol se impondrá por completo, dejando una jornada luminosa y estable, perfecta para seguir disfrutando del otoño más templado. Con este panorama, Benidorm mantiene la tónica de buen tiempo que se espera durante los próximos días, sin cambios bruscos ni precipitaciones a la vista.

