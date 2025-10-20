El tiempo en Benidorm para hoy
El sol se impone en la costa alicantina y deja en Benidorm una jornada tranquila, con máximas que rondan los 24 grados
Benidorm arranca la semana con cielos poco nubosos y un ambiente muy agradable para quienes disfrutan del paseo marítimo o las terrazas frente al mar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un lunes sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 24 grados y un viento del suroeste moderado a primera hora que irá amainando conforme avance la tarde.
A lo largo del día, el sol se impondrá por completo, dejando una jornada luminosa y estable, perfecta para seguir disfrutando del otoño más templado. Con este panorama, Benidorm mantiene la tónica de buen tiempo que se espera durante los próximos días, sin cambios bruscos ni precipitaciones a la vista.
- El ciberataque en el Ayuntamiento de La Vila ha afectado a la seguridad de los datos personales de los vecinos
- Benidorm abre este fin de semana su feria ’outlet’ con un 50% de descuentos y 28 carpas
- Robaba piezas de coche por la puerta trasera: detenido un empleado y dos clientes en Benidorm
- Benidorm será la primera ciudad europea con drones repartidores
- El juicio oral a dos concejales y técnicos por los presuntos enchufes del PSOE de Benidorm comienza en noviembre
- Camareras de piso del Pelícanos Ocas de Benidorm desconvocan la protesta tras abrir diálogo con la empresa
- Jornadas de Arroces de la Tierra desde 25 euros en Benidorm: estos son los restaurantes y sus menús
- Instalan en las calles de Benidorm los primeros contenedores para recogida de aceite usado
Altea iniciará el lunes la remodelación integral de la calle Pont de Montcau con un coste de dos millones de euros
El Pleno de Benidorm aprueba una modificación presupuestaria de 3,3 millones para pagar gastos de 2024
Terra Natura Benidorm refuerza su compromiso ambiental con una instalación solar fotovoltaica de 1.000 kW
Ofrecido por