Benidorm moderniza el parking de Beniardá con un millón y medio de fondos europeos

El terreno que hoy sirve de aparcamiento disuasorio en la avenida de Beniardá se reconvertirá en un parking urbanizado. Las obras que han comenzado en el entorno tienen un coste de 1.548.717 euros y pretenden dar accesibilidad a un solar de más de 17.244 metros cuadrados.

La ejecución se centra en la mejora y acondicionamiento del estacionamiento de la avenida Beniardá, ubicado junto a la estación del TRAM, y que se incluye en el Plan de Sostenibilidad Turística, Actuación 13 "Benidorm Visión 360". El proyecto está financiado al 100 % con fondos europeos Next GenerationEU.

Zona estratégica

La parcela se utiliza hace años como aparcamiento, pero se mantiene la orografía natural del terreno con restos vegetales diseminados a su alrededor. La zona está a la entrada de Benidorm, por lo que las personas que acceden al centro dejan sus coches en este lugar que no queda apartado del mismo, consideración que se estimulará con la reforma y que intenta promover el uso de transporte público o de bicicleta, según el plan de la administración Local.

En este sentido, el proyecto considera la adecuación y regularización de parte de la explanada actual mediante la intervención en las pendientes y la proyección de sistemas de drenaje sostenible para la evacuación de aguas.

La obra prevé el uso de materiales sostenibles que favorezcan la integración ambiental y paisajística del aparcamiento en el entorno próximo del parque de El Moralet. Este pulmón verde de la ciudad tiene una de sus entradas pegadas al aparcamiento.

El alcalde, Toni Pérez, y el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, han visitado las obras aseguran que estas respetarán el entorno en el que se encuentran con el uso de materiales sostenibles, la instalación de barreras de amortiguación y zonas de regeneración paisajística.

Se pavimentará el terreno que contará con viales de circulación, plazas de estacionamiento, zonas verdes, paseo peatonal, área de regeneración paisajística y zona de tránsito peatonal para personas con movilidad reducida.

Control de acceso

Las obras incluyen la instalación de red eléctrica, alumbrado público y drenaje sostenible de riego. En cuanto al diseño y control, la zona dispondrá de mobiliario urbano, un sistema de control de acceso, conteo de vehículos y la implantación de señalética, elementos de protección y balizamiento.

La superficie destinada a aparcamiento tendrá una capacidad para cerca de 500 vehículos, con plazas para minusválidos y para vehículos familiares.

También se prevé que los trabajos, que durarán unos ocho meses, no resten plazas de aparcamiento por lo que se irán habilitando zonas de manera escalonada o sumando otros lugares gratuitos de parking cercanos.

Retraso en las obras

El PSOE ha señalado el retraso que se ha producido con estas obras, cuyo contrato se formalizó el pasado mes de junio. La concejala socialista Cristina Escoda ha criticado al gobierno de Toni Pérez por dilatar el inicio de una obra que llevan publicitando ya mucho tiempo y que han vendido en muchas notas de prensa.

Restos de vertidos en el actual aparcamiento de la avenida de Beniardá. / INFORMACIÓN

El Grupo Municipal Socialista también ha denunciado mediante una nota de prensa que el solar y el acceso al parque de El Moralet sufren vertidos incontrolados y que la zona parece una “escombrera”. La portavoz socialista ha criticado la desidia del gobierno local del PP a la hora de hacer frente a una situación que afecta a la imagen impropia que ofrece la ciudad a los centenares de personas que utilizan este parking. Y que además es un “auténtico peligro para el nuevo gran pulmón verde de Benidorm”.