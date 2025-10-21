Científicos de primer nivel debatirán en L'Alfàs sobre la actual crisis climática

Tres expertos de prestigio internacional abordarán en L'Alfàs las causas y consecuencias del cambio climático desde diferentes disciplinas científicas. La jornada se celebrará el próximo viernes, 24 de octubre bajo el título “Cambio climático y sus efectos” y se programa bajo la celebración del 20 aniversario del parque natural de Serra Gelada.

La jornada incluye tres ponencias y una mesa redonda con participación del público. El matemático David García, doctor en Geodesia Espacial y profesor titular en la Universidad de Alicante, abrirá el programa con una intervención centrada en el estudio del nivel del mar y el ciclo del agua mediante tecnologías satelitales.

García, con más de dos décadas de experiencia investigadora y divulgadora, ha colaborado con centros científicos de Estados Unidos, Francia y Taiwán.

Tiburones y rayas

El segundo turno será para el biólogo marino Jaime Penedés, doctor en Biodiversidad por la Universidad de Valencia, especializado en el estudio de tiburones y rayas. Es presidente de la Associació LAMNA -dedicada a la conservación de tiburones y rayas- y encabeza el proyecto Glaucostegus para la conservación del pez guitarra gigante en la península ibérica. Actualmente trabaja en la Fundación Azul Marino como divulgador científico.

Erosión del suelo

Cerrará la ronda de ponencias el geógrafo Artemi Cerdà, referente internacional en investigación sobre erosión y degradación del suelo. Profesor en la Universidad de Valencia y autor de más de 400 publicaciones científicas, lidera proyectos en Europa, América, Asia y Oceanía enfocados en la gestión sostenible del territorio

La jornada tendrá lugar en el Centro de Educación Ambiental Carabineros de 10:30 a 13:00 horas y es de acceso libre y gratuito hasta completar el aforo.

El cambio climático es uno de los “grandes retos del siglo XXI” y L´Alfàs pretende con esta jornada tanto informar como concienciar al público sobre su importancia, ha resumido el concejal de Medio Ambiente, Luis Miguel Morant. Los objetivos de esta mesa de debate se centran en “generar reflexión en la ciudadanía”, ha matizado durante la presentación de la jornada.

El coloquio se enmarca en el programa de actos que el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha organizado con motivo del XX aniversario del Parc Natural de la Serra Gelada, declarado espacio protegido en 2005. El Ayuntamiento quiere conmemorar esta efeméride reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la divulgación científica.