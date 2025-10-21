Detenido un hombre en Benidorm por intentar sacar dinero con la tarjeta bancaria de su vecina

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un hombre de nacionalidad española acusado de un presunto delito de estafa y usurpación de identidad tras abrir una carta del banco con una tarjeta a nombre de una vecina. El sospechoso ha pasado a disposición judicial.

Los hechos, ocurridos hace unas semanas en un edificio situado en el Rincón de Loix, parten de una carta bancaria que la conserje del inmueble depositó por error en el buzón del detenido. Éste abrió la carta y llegó a contactar por teléfono con la entidad para solicitar el pin.

Dos de 500 euros

Posteriormente trató de extraer 500 euros en dos ocasiones diferentes. Mientras tanto la entidad bancaria se puso en contacto con la víctima para avisarle de que se había introducido el pin de manera errónea.

La afectada, una mujer de origen lituano, se percató entonces de que no había recibido la tarjeta que había solicitado al banco por lo que denunció los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional, por posible uso fraudulento de su tarjeta.

Antecedentes policiales

La investigación iniciada por la Policía llevó a indagar al vecino y recuperar la tarjeta que estaba introducida en un sobre ya roto, por lo que se procedió a su detención.

El individuo es español, de 56 años y con antecedentes policiales. Ha pasado a disposición judicial del Juzgado de Guardia de Benidorm. Se le acusa de los delitos de estafa, usurpación y descubrimiento de secretos.

La Policía Nacional advierte en su página Web cómo proceder ante una usurpación de identidad con tarjetas bancarias. En primer lugar, presentar una denuncia en la Comisaría lo antes posible y que contenga toda la información relevante, incluyendo detalles de las tarjetas y cualquier otra documentación de importancia.

También contactar con el banco de manera inmediata para informarles sobre la situación y solicitar la cancelación urgente de las tarjetas.