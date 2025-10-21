Las obras de las Termas de Allon de La Vila serán visitables para el público

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha iniciado la licitación de las fases 4 y 5 del Plan Director de las Termas de Allon, cuyas excavaciones arqueológicas se podrán seguir en directo a través de unas pasarelas que se instalarán para el público. El presupuesto base de licitación es de 640.808,97 euros y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 17 de noviembre.

Los visitantes accederán al seguimiento de los desenterramientos y asentamientos y a las consolidaciones preventivas así como a la estabilización de muros y pavimentos. Una ejecución que trata de asegurar esta fase delicada para conservar al máximo este vestigio romano.

Musealizar las termas

Este será el paso previo a la musealización de las termas que pueden convertirse en un reclamo cultural y patrimonial muy singular en la provincia y fuera de ella.

En este sentido se ha expresado la concejala de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, al subrayar que es un conjunto romano excepcional que “devuelve a la ciudad su pulso más antiguo y la proyecta a la primera línea del patrimonio mediterráneo”. Tampoco se duda de que será un producto turístico cultural “de primer nivel”.

Patrimonio singular

El proyecto está dirigido por Vilamuseu y se une a otros atractivos únicos del municipio. Encajan perfectamente en el ecosistema cultural de La Vila (como el Bou Ferrer, la Torre de Sant Josep, etc..) “y son un paso más para consolidar un destino que sabe maridar ocio y conocimiento”, agregó Llorca.

Con la intención de llevar a cabo visitas controladas, se instalará señalización accesible y ventanas de obra visitables, sin comprometer la conservación, para que el público pueda ver “in situ” cómo avanzan los trabajos a través de pasarelas.