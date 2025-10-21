El tiempo en Benidorm para hoy
Cielos despejados, ambiente agradable y máximas de 25 grados marcan un martes típicamente mediterráneo en la ciudad
Benidorm disfruta este martes de un día plenamente soleado, con un ambiente cálido y estable que invita a pasear o disfrutar del mar. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos permanecerán poco nubosos durante toda la jornada, sin riesgo de precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 25 grados, dejando una sensación térmica muy agradable tanto en el paseo marítimo como en las zonas altas. El viento soplará del suroeste, de intensidad suave a moderada, y apenas alterará la calma del día.
Un martes que mantiene el sello típico del otoño en la Costa Blanca, con un sol que sigue acompañando y un clima templado que recuerda, una vez más, por qué Benidorm es uno de los destinos más buscados incluso fuera del verano.
