Benidorm apuesta por los grandes eventos deportivos para desestacionalizar la oferta

Las pruebas deportivas internacionales están marcando un hito en Benidorm con la llegada de visitantes en invierno para competir y al mismo tiempo disfrutar de un sugerente destino. Dos pruebas marcan el calendario en rojo: el Campeonato Internacional de CicloCross y la Media Maratón. Esta última ha multiplicado por nueve su participación en cinco años con un éxito inigualable para la concentración de británicos que suponen casi el 50% de los inscritos. La llamada de Benidorm supone un complemento primordial a la prueba deportiva.

Competir y disfrutar

La ciudad dejó atrás la revalidación de las temporadas invernales que hace tiempo omitieron ser temporadas bajas para convertirse en medias. Sin embargo, las promociones no pueden descansar y se ha puesto el foco en un atractivo tan mediático y popular como son las pruebas de competición.

Entre estas destaca la Media Maratón que inició nueva andadura en 2018 con 1.800 corredores, que aumentaron a 6.500 el pasado año. El crecimiento numérico imparable va unido a un destino popular que llama la atención para deportistas que compiten y que quieren disfrutar en su tiempo libre.

Y son los británicos -el primer visitante del municipio- los que copan también las listas de deportistas en la “Benidorm Half”, con 4.000 en la edición del presente año de un total de 9.000 inscritos, que transcurrirá el 22 de noviembre por el callejero benidormense.

Perfil del corredor británico

El crecimiento de los británicos ha sido enorme situándose en casi el 50% del total y sin comparación con otras pruebas de alto componente internacional como la Maratón de Valencia donde de 33.000 corredores, sólo 2.600 son británicos.

Para Fernando Brotons, de Tour Sports, es indudable que en ello tiene que ver el tirón del destino. Con la Half llega un británico mayor que el presente en la zona guiri, de 40 años hacia arriba “deportista y de mayor poder adquisitivo”. En este nicho es donde ponen el foco los organizadores con el apoyo de la Fundación Visit Benidorm y su presencia anual en la “National Running Show” en Birminghan, un certamen especializado en este deporte.

Y es que la cita competitiva está prestando una gran rentabilidad económica, con más de 15 millones de euros de impacto, según estudios de la Universidad de Valencia.

Una respuesta a la promoción también en portales deportivos como Wikiloc o Strava y con la difusión de dos elementos clave como la sostenibilidad y la inclusión porque la Half cuenta con categorías adaptadas de silla de ruedas, utiliza vehículos eléctricos y se elimina el papel que se sustituye por el sistema QR.

La Media Maratón sirve de excusa para muchos británicos que “eligen Benidorm para salir de fin de semana con una carrera que termina sobre las ocho y media de la tarde que les permite disfrutar de la ciudad”, resume Brotons.

Y no sólo de británicos vive la ciudad, a la prueba deportiva asisten competidores de 25 países y de provincias españolas como Alicante, Valencia y Madrid a la cabeza.

Impacto del Mundial de Ciclocross

Esta persistencia promocional y el propio atractivo de Benidorm han remarcado en el calendario, esta vez en enero, a la Copa del Mundo UCI de Ciclocross, que atrae a unos 16.000 espectadores internacionales.

El evento, que tiene su recorrido por los parques de Foietes y El Moralet, genera 1.096 millones de impactos en los medios de comunicación, con artículos en prensa, redes especializadas o apariciones en televisión.

Según Visit Benidorm, el Retorno de la Inversión (ROI) es de unos 8,9 millones, una cifra que correspondería a una ingente y gran campaña publicitaria.

La Copa del Mundo UCI de Ciclocross suscita un gran interés en invierno. / INFORMACIÓN

Antes ha habido un fomento previo con material promocional, información de rutas y entrenamientos y viajes de medios especializados. Hay que destacar que en esta cita deportiva tiene una importancia considerable la presencia de turistas procedentes de Bélgica y de los Países Bajos, grandes seguidores del ciclismo y con múltiples campeones y campeonas en sus filas.

Todo ello hace que Benidorm se haya consolidado como un destino deportivo crucial para varios países cuyos ciudadanos acuden a los campeonatos que tienen lugar durante la temporada media y que buscan más que sol y playas.