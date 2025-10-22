Callosa d´En Sarrià consigue un millón de euros para la digitalización del riego, que ahorrará más del 40% de agua

El proyecto presentado por los regantes de Callosa d´En Sarrià supone una modernización del riego en gran parte del municipio, lo que representará un ahorro de más del 40% en agua. La subvención que recibirá la localidad corresponde al programa PERTE de Digitalización del Regadío 2024, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.

Un millón de euros de subvención para la «Comunitat General de Regants i Usuaris» que coloca al municipio a la cabeza en puntos e inversión económica entre todas las comunidades de regantes de España.

Mayoría de cultivos

Callosa se enfrenta con este plan a un cambio drástico en la forma de regadío que pasará del método de manta al de goteo en la mitad de los cultivos, con la posibilidad real de que se extienda al resto en unos cinco años, tal como explica al presidente de los regantes Juan Domingo Cortés.

De entrada esta puesta en marcha implica el ahorro de más de un 40% del agua de regadío, puesto que las tuberías evitarán pérdidas por evaporación, entre otras. Precisamente el proyecto PERTE en el que ahora se integra Callosa engloba una transición hacia un modelo sostenible de agricultura, con unos cultivos que se centran principalmente en el níspero, el aguacate y los cítricos.

Control inteligente

Tras su publicación en el BOE, el municipio verá el comienzo de una implantación pionera que supone un control inteligente de los regadíos con sondas de medida de humedad del suelo, que permitirán conocer en tiempo real las necesidades hídricas de cada parcela y adaptar el riego con precisión.

En este conjunto se contará con compuertas automáticas que ajustarán el flujo del agua según la demanda y las condiciones del sistema, con conexión a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para conocer de primera mano si hay aguas sobrantes debido a las lluvias.

Se situarán los caudalímetros digitales en las principales captaciones para monitorizar de manera constante los volúmenes de agua utilizados.

Y el programa informático controlará la gestión integral del riego, centralizará la información y facilitará la toma de decisiones tanto para los técnicos como para los agricultores.

Agricultores con visión de futuro

La Comunitat no ha querido olvidar que la subvención responde a un «reconocimiento» al trabajo colectivo y a la visión de futuro de los agricultores callosinos, que «han sabido unirse para defender y cuidar el agua como un bien común».

Domingo recuerda que el sistema de riego de Callosa es uno de los más emblemáticos de la Marina Baixa, con una larga tradición de gestión colectiva del agua que comenzó con los árabes. El riego por manteo utilizando canales o acequias fue avanzado en su época en esta zona que ahora vuelve a ser vanguardista con este proyecto.

Con esta actuación, se pretende combinar la sabiduría histórica de los regantes con la tecnología más avanzada, sin acceder a las «aguas subterráneas», destaca el presidente de la Comunitat, que evidencia el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica al modelo de gestión de la corporación.