¿Quieres defender la costa de piratas en las peñas del Albir? L´Alfàs organiza una ruta copia del siglo XVI

La concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha organizado para este domingo 26 de octubre el estreno de la ruta guiada ‘Piratas y corsarios en les Penyes de l’Albir’, una propuesta cultural y senderista enmarcada en los actos conmemorativos del 20 aniversario del Parc Natural de la Serra Gelada.

Es un trayecto que pretende recordar tiempos pasados, sobre el tramo de los siglos XVI al XVII cuando los ataques de corsarios eran frecuentes por estas costas. Sus incursiones provocaron raptos y muertes durante esas centurias, hasta la ocupación francesa de Argel que acabó mucho después con esta dinámica de ataques.

Siete kilómetros

La recreación persigue, además de adentrar a los participantes en los hechos históricos, un contacto con la naturaleza ligado a la promoción del ejercicio físico.

El camino es de dificultad media, un recorrido de siete kilómetros por el entorno de Serra Gelada con una duración aproximada de tres horas y media. La visita será guiada por personal especializado y tiene como punto de partida el Centro de Educación Ambiental Carabineros.

Esta actividad tendrá réplica durante los próximos meses con fechas programadas para el 23 de noviembre, 25 de enero y 22 de marzo, dentro de un completo programa de visitas guiadas que se desarrollará entre los meses de octubre y mayo, y que busca acercar la riqueza cultural, histórica y medioambiental de L’Alfàs tanto a residentes como a visitantes.

Todo ello se engloba bajo el programa ‘Vive L’Alfàs Saludable’, que quiere consolidar la relación con la naturaleza, acercar a los participantes a las relaciones sociales y motivar el bienestar físico, además de promover la cercanía con la historia local.

Inscripción previa

La concejala de Patrimonio Cultural, Sandra Gómez, ha animado a la ciudadanía a participar en esta propuesta que estima “es una excelente oportunidad para disfrutar de la Serra Gelada desde una mirada distinta, combinando la actividad física con la divulgación cultural”.

La participación en la ruta es gratuita, pero se requiere inscripción previa, ya que las plazas son limitadas. Las personas interesadas deben enviar un correo a museovillaromana@lalfas.com para reservar su plaza.

Desde la organización se recomienda asistir con ropa y calzado adecuados, así como llevar agua, almuerzo y protección solar, ya que el itinerario se realiza a pie y en entorno natural.