Las Fiestas Patronales de Benidorm calientan motores con el ‘Dia de les Penyes’

Este próximo sábado, 25 de octubre, la Associación de Penyes “Verge del Sofratge” da inicio a uno de los actos más populares que antecede a las Fiestas Patronales, el Dia de les Penyes. De nuevo se han establecido medidas de seguridad con la restricción de aforo, que se calcula en unas 4.300 personas, por medio de pulseras, para una fiesta donde el principal atractivo es el Concurso de Playbacks.

El preludio a las Fiestas Patronales de Benidorm, que se celebran del 8 al 12 de noviembre, concentra todos los años a miles de peñistas en el Auditorio Julio Iglesias del Parque de L´Aigüera para disfrutar del concurso musical y humorístico de los denominados playbacks.

Inscripciones

Pero antes de este acto esencial, la jornada contará con otras actividades como es la tradicional gymkhana cuyos participantes tendrán que inscribirse entre las 9:00 y las 9:30 horas, en el local de la Penya Equisdé en la calle Olivos, y que comenzará a las 10:00 horas en el auditorio Óscar Esplá.

Con anterioridad a las 8:30, se ofrecerá un desayuno peñista en la Casa del Fester, tras el cual los festeros participarán en un pasacalles hasta la Iglesia de Sant Jaume y Santa Anna para asistir a la misa sabatina dedicada a la patrona de Benidorm.

Tras la gymkhana posterior, el presidente de la Asociación, Jonathan López, presentará el ‘Llibret’ oficial de este año, al que seguirá a partir de las 13:30 horas una “picaeta” para peñistas y entidades festeras.

Conteo y pulseras

A partir de las 18:30, se abrirá el acceso al Auditorio Julio Iglesias con conteo de aforo para dar paso al Concurso Infantil de Playbacks, en el que este año van a participar seis peñas. Tras los concursantes más pequeños, a las 21.30 horas está previsto que se inicie el Concurso de Playbacks adultos, al que este año se han inscrito un total de cuatro peñas que simularán parodias que son siempre muy aplaudidas.

Igualmente, las reinas mayor e infantil de las “Festes Majors Patronals 2025”, Paula Pascual Sánchez y Aitana Pérez Gutiérrez, actuarán, cada una en su categoría, junto a sus cortes de honor, pero lo harán fuera de concurso.

Una vez finalicen las actuaciones, se producirá la deliberación del jurado y entrega de premios, y la fiesta continuará hasta la madrugada amenizada con música de distintos DJ.

Dentro de las medidas de seguridad contempladas, este año nuevamente está previsto que los accesos al Auditorio se controlen mediante seguridad privada por parte de la Associació de Penyes. Asimismo, para respetar los aforos, la entrada al Julio Iglesias se realizará desde las 18.30 euros con conteo, mientras que a partir de las 21 horas la misma estará restringida únicamente a peñistas que vayan identificados con la pulsera del colectivo festero.

Estas pulseras se repartirán a todos los asociados el mismo ‘Dia de les Penyes’, a partir de las 11 horas en el Auditorio Julio Iglesias y hasta las 20 horas, una hora antes de que se inicie la restricción de accesos.

Por lo que se refiere a estas pulseras, habrá dos tipos: unas para menores de edad y otras para adultos. Además, la Asociación ha recordado que no está permitido el consumo de alcohol a menores de 18 años.