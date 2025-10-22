48 huertos urbanos de Benidorm ya tienen dueño

Los nuevos huertos urbanos habilitados por el Ayuntamiento de Benidorm en plena Huerta ya tienen dueño. Un total de 48 personas han recibido ya las llaves del recinto, ubicado en el Camí de la Parva, después de que el pasado 30 de septiembre resultaron elegidos ante sorteo público.

En estos huertos, reservados exclusivamente al cultivo para autoconsumo, los usuarios podrán poner en práctica las nociones básicas sobre agricultura ecológica que se les trasladaron recientemente en una charla informativa organizada por la Concejalía de Medio Ambiente y cofinanciada por la Diputación Provincial de Alicante.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha destacado que “con la entrega de estas nuevas 48 parcelas en la zona de l’Almafrà sumamos ya 171 huertos en Benidorm” de los cuales cerca de un centenar se localizan en este punto de la Huerta, donde ya había operativos 49. A ellos se añaden los ubicados en la calle Italia y en el entorno del centro social de La Cala.

Toni Pérez ha incidido en la dimensión ambiental y social de este proyecto, y ha animado a los usuarios de los huertos a disfrutar de la oportunidad de contar con este espacio para el cultivo “en pleno corazón de la Huerta”, a cuidar la parcela que les ha sido asignada y a hacer “un uso respetuoso del agua”.

Detalles de esta fase de huertos urbanos

El proyecto inicial de esta segunda fase contemplaba la creación de 38 parcelas, una tarea que quedaba en manos del alumnado del programa ‘T’Avalem Benidorm Jove II’ que se está formando en mantenimiento de zonas verdes. No obstante, durante el desarrollo del proyecto se pudo sacar un mayor rendimiento al espacio disponible, ampliándose en 10 las parcelas previstas, todas ellas con unas medidas de 7,5 x 2,5 metros.