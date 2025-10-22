¿Preparado para la Fiesta Holiween, la nueva iniciativa de Terra Natura Benidorm?

¿Te gustaría vivir un Halloween diferente con mucha diversión? Este otoño, Terra Natura Benidorm te propone una experiencia única donde el miedo se fusiona con la risa, el color y la naturaleza. Durante los días 25 y 26 de octubre, y el 1 de noviembre, el parque de animales y naturaleza celebrará un Halloween familiar repleto de espectáculos, talleres, música, magia y una gran novedad que promete sorprender a todos los públicos: la Fiesta Holiween.

Y todo ello en un entorno natural rodeado de fauna y vegetación como lo es Terra Natura, que se convertirá en un escenario lleno de alegría, creatividad y vida. Todo está pensado para que familias, grupos de amigos y parejas disfruten de un plan diferente en la Costa Blanca, con actividades para todas las edades, para que pasarlo en grande esté garantizado.

Fiesta Holiween

El sábado 25 de octubre será el día grande con la celebración de la Fiesta Holiween, una propuesta exclusiva que fusiona la energía del festival Holi , evento de origen hindú en el que se lanzan polvos de colores, con la magia del Halloween.

Desde la mañana, los más pequeños podrán disfrutar de una animación muy especial de la mano de Peque Radio, con canciones, bailes y actividades participativas.

A lo largo del día, proyecciones de esqueletos danzantes, calabazas luminosas y figuras terroríficas llenarán el parque de un ambiente lleno de alegría, perfecto para inmortalizar en familia.

Cuando llegue la noche, la oscuridad se llenará de luz con la ceremonia Holiween, en la que los asistentes lanzarán polvos fluorescentes bajo luces negras, creando una espectacular lluvia de color.

Una experiencia visual digna de ver, que transforma el miedo en alegría y convierte al parque en la alternativa perfecta para disfrutar de un Halloween diferente, pero muy divertido.

El sábado 25, el parque se llenará de ritmo y color con «Calacas», un espectáculo que rinde homenaje al Día de Muertos de México. / INFORMACIÓN

Un sinfín de actividades

La programación especial se extiende con espectáculos, talleres y experiencias educativas que harán las delicias de grandes y pequeños.

El anfiteatro de Asia acogerá el espectáculo de magia interactiva del Gran Mag Malastruc y el Mago David Climent, que, a través del humor y el misterio, harán partícipes a todos los asistentes del espectáculo.

Los pequeños de la casa podrán vivir su propia aventura creativa con los talleres de magia y slime, y transformarse en sus personajes favoritos gracias a los maquillajes de Halloween en la Escuela de Hadas y Duendes, donde también estará presente la peculiar, carismática y terrorífica Miércoles Addams.

Durante estas jornada en Terra Natura Benidorm, los visitantes podrán descubrir los secretos y mitos de murciélagos, búhos, serpientes y arañas, aprendiendo cómo viven. / INFORMACIÓN

Secretos de la fauna nocturna

Terra Natura también aprovechará esta celebración para acercar al público al lado más misterioso del mundo animal.

Durante estas jornadas, los visitantes podrán descubrir los secretos y mitos de murciélagos, búhos, serpientes y arañas, aprendiendo cómo viven y por qué son esenciales para el equilibrio del ecosistema.

La experiencia Discovery Reptiles permitirá conocer de cerca a estas especies y participar en charlas divulgativas, mientras que las demostraciones de vuelo de aves rapaces mostrarán el papel de las aves nocturnas en esta época del año.

«Calacas»: homenaje al Día de Muertos mexicano

El sábado 25 de octubre, la compañía Stranya Companya Teatre llenará el parque de ritmo y color con «Calacas», un espectáculo itinerante que rinde homenaje al Día de Muertos de México.

Esta producción combina teatro, danza, música y pirotecnia en una celebración vibrante de la vida y la cultura mexicana.

Un desfile lleno de energía que invita al público a bailar, reír y disfrutar del colorido espíritu del Día de Muertos.

