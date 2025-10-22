Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La Aemet prevé un miércoles estable, con cielos poco nubosos, máximas de 28 grados y viento moderado del oeste

El tiempo en Alicante: noches tropicales en el litoral

El tiempo en Alicante: noches tropicales en el litoral

C. Suena

Benidorm vivirá este miércoles una jornada tranquila, soleada y de ambiente cálido, más propia del verano que del final de octubre. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo permanecerá poco nuboso durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 28 grados, ideales para disfrutar del litoral sin calor excesivo.

El viento del oeste y suroeste soplará con rachas moderadas, en torno a 20 km/h durante la tarde, lo que ayudará a mantener una sensación térmica suave y agradable. En conjunto, será un día estable y luminoso, perfecto para pasear por el paseo marítimo o disfrutar de las terrazas frente al mar.

El buen tiempo se mantiene así en la Marina Baixa, donde octubre sigue ofreciendo jornadas soleadas y templadas que prolongan el sabor del verano en el Mediterráneo.

