El tiempo en Benidorm para hoy
La Aemet prevé un miércoles estable, con cielos poco nubosos, máximas de 28 grados y viento moderado del oeste
Benidorm vivirá este miércoles una jornada tranquila, soleada y de ambiente cálido, más propia del verano que del final de octubre. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo permanecerá poco nuboso durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 28 grados, ideales para disfrutar del litoral sin calor excesivo.
El viento del oeste y suroeste soplará con rachas moderadas, en torno a 20 km/h durante la tarde, lo que ayudará a mantener una sensación térmica suave y agradable. En conjunto, será un día estable y luminoso, perfecto para pasear por el paseo marítimo o disfrutar de las terrazas frente al mar.
El buen tiempo se mantiene así en la Marina Baixa, donde octubre sigue ofreciendo jornadas soleadas y templadas que prolongan el sabor del verano en el Mediterráneo.
- El ciberataque en el Ayuntamiento de La Vila ha afectado a la seguridad de los datos personales de los vecinos
- Robaba piezas de coche por la puerta trasera: detenido un empleado y dos clientes en Benidorm
- Benidorm será la primera ciudad europea con drones repartidores
- Camareras de piso del Pelícanos Ocas de Benidorm desconvocan la protesta tras abrir diálogo con la empresa
- Jornadas de Arroces de la Tierra desde 25 euros en Benidorm: estos son los restaurantes y sus menús
- Más de 100 perros conviven con su dueña en una casa de 70 metros cuadrados en Confrides
- La Vía Verde que construye Finestrat conectará la playa con el bulevar comercial
- Benidorm se convierte otra vez en escenario para una serie británica