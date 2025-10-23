Conmoción en el Manchester City por la muerte en Benidorm de Guy Bradshaw, uno de sus hinchas más conocidos

Benidorm, habitual punto de encuentro para muchos aficionados ingleses en sus desplazamientos europeos, ha sido escenario de una tragedia que ha conmocionado al fútbol británico. Guy Bradshaw, un conocido seguidor del Manchester City de 35 años, fue hallado sin vida en su alojamiento de la ciudad alicantina el pasado martes, pocas horas antes del encuentro de Champions League que el equipo disputaba frente al Villarreal.

El propio club inglés confirmó la noticia en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. "Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Guy Bradshaw, un aficionado del City que murió trágicamente en España antes del partido del Club contra el Villarreal anoche. Todos en el Club enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y aficionados durante este momento difícil. Una vez azul, siempre azul", expresó el Manchester City.

Desde entonces, las muestras de cariño y apoyo se han multiplicado. El Villarreal, rival en la noche del martes, también quiso sumarse al pésame con un mensaje: "Nuestros pensamientos están con su familia y amigos, y con todos los aficionados del Manchester City. Descanse en paz".

Our thoughts are with his family and friends, and all Manchester City fans. Rest in peace. — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) October 22, 2025

Según informó el Manchester Evening News, Bradshaw había viajado a Benidorm junto a un grupo de amigos para disfrutar del ambiente previo al partido, como acostumbran muchos hinchas ingleses en los encuentros europeos. Fue uno de sus compañeros quien lo encontró sin vida en las primeras horas del martes en su apartamento. Las autoridades españolas informaron a la familia de que no existían circunstancias sospechosas, si bien la causa del fallecimiento aún no ha sido confirmada.

Una comunidad unida por la pérdida

Guy Bradshaw era un rostro muy querido dentro del entorno blue, conocido por su entusiasmo y su presencia habitual en los desplazamientos del equipo. Su muerte ha generado una enorme ola de solidaridad entre los aficionados del City y del fútbol británico en general.

Su amigo Eddie Williamson, quien ha impulsado una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir los gastos de repatriación y ayudar a su hija (viajó sin seguro de viaje), explicó que la respuesta ha sido "abrumadora". En menos de 24 horas se superaron las 20.000 libras. "Guy había viajado a Benidorm con sus amigos para hacer lo que más amaba: ver a su querido Manchester City y disfrutar del fútbol, las risas y la amistad. Nadie podría haber imaginado que esto terminaría en tal tragedia. Era el alma de cada habitación, un gran personaje con un corazón aún más grande", expresó Williamson.

Las redes sociales se han llenado de homenajes, con miles de mensajes de aficionados que lo recuerdan con fotos, anécdotas y pancartas con el lema "Once a Blue, always a Blue". Muchos seguidores del City han pedido que se le dedique un minuto de aplausos en el próximo partido en el Etihad Stadium.

Investigación y apoyo institucional

La policía de Greater Manchester confirmó que mantiene contacto con las autoridades españolas para colaborar en las investigaciones. "Estamos al tanto de la muerte de un hombre en España y trabajamos con las autoridades locales. La familia ha sido informada y las investigaciones siguen su curso", indicaron en un comunicado.

Mientras tanto, los familiares de Bradshaw afrontan el complejo proceso de repatriar el cuerpo desde Benidorm al Reino Unido. La campaña de GoFundMe, que continúa activa, busca aliviar los costes del traslado y garantizar apoyo económico a su hija.