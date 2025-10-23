Benidorm, tocada por la fortuna: el 'Eurodreams' deja un premio millonario

Un afortunado puede dormir sobre un colchón de tranquilidad económica, al menos, durante los próximos 30 años. El Eurodreams, cuyo premio son 2000 euros al mes durante tres décadas al número ganador, ha caído en Alicante para enhorabuena del premiado.

En el sorteo celebrado hoy de EuroDreams, la combinación ganadora ha sido 08 17 20 21 24 31 y el número “Sueño” ha resultado 5. El boleto agraciado fue sellado en la dirección Avda. Los Almendros 4 L-A (Edif. Kay Alde), Benidorm (Alicante). Este juego ofrece premios distribuidos en pagos mensuales a lo largo de varios años, como ya se ha detallado en información oficial.

Cómo se juega al Eurodreams

EuroDreams es un sorteo europeo gestionado en España por Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta cuesta 2,50 euros y consiste en seleccionar seis números del 1 al 40 y un número adicional llamado “Sueño”, del 1 al 5. Los sorteos se celebran dos veces por semana, los lunes y jueves, y reparten un premio principal de 20.000 euros al mes durante 30 años (equivalente a 7,2 millones de euros en total). Además, existe un segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años, junto a otras categorías con importes menores según el número de aciertos. Este formato, centrado en rentas mensuales sostenidas, distingue a EuroDreams de otros juegos de azar tradicionales como Euromillones o la Primitiva.