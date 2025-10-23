Los perros antidroga “entrenan” con la Policía Local de Benidorm en un pub de la zona inglesa

Un local de la zona de ocio británica de Benidorm ha servido de escenario para un registro de detección de drogas con la unidad canina K9. Los cinco perros han localizado diversos puntos de escondite de estupefacientes en el interior y en la terraza del local. Se trata de canes entrenados para estos fines, algunos de ellos ya famosos por su eficacia en registros de autobuses.

La inspección de este pub forma parte de la práctica del curso al que asisten agentes de toda la provincia y que han simulado un registro antidroga.

Cinco escondites de droga

Cada uno de los perros ha tenido que encontrar cinco puntos donde los alijos estaban escondidos, acompañados de sus entrenadores para lo que la policía había preparado sucedáneos de drogas. En primer lugar, detectan rastros en utensilios o en ropa. Precisamente estos restos son los que facilitan la labor policial en los controles viales cuando los sospechosos eliminan la droga, pero no la huella que son capaces de rastrear el fino hocico de estos animales.

Los perros policía han tenido que moverse entre una veintena de agentes- en las supervisiones reales entran unos 14 policías- más unos 10 figurantes en papeles de portero, camareros, DJ y camareros de barra. En una actuación en la que también han estado el Grupo de Inspección de Establecimientos (GIE) y el de Control e Inspección de Establecimientos Públicos (CIE).

Kata es el terror de los traficantes, con decenas de kilos de droga incautados en la Estación de Autobuses de Alicante

Algunos de estos perros detectores que han actuado en Benidorm son ya muy mediáticos, como Kata, terror de los traficantes en la Estación de Autobuses de Alicante donde ya lleva detectadas e incautadas decenas de kilogramos de alijos de droga.

Además de ella han participado en esta búsqueda Nerón, Astor, Dana y Greta. Esta última, una pastor belga recogida en adversas condiciones por una policía local que creó su propia Protectora, Sos Malinois en su honor. Una eficaz buscadora que marca con saltos el paquete hallado, pero que no tiene premio en su momento.

Y es que el entrenamiento con estos canes utiliza el método Pavlov aunque no de manera literal, según explica uno de los policías, sino que se intercala con la “frustración positiva”, es decir que el regalo no se da inmediatamente para poder fomentar una búsqueda más exhaustiva por el perro que sabe que será recompensado más tarde.

Obediencia al límite

Astor también ha formado parte de este trabajo, y proviene de un grupo canino de obediencia muy al límite del que le sacó su actual entrenador y que ofrece su labor en la unidad K9.

Toda la manada ha sido la estrella de un registro que es la antesala de una inspección real en la zona y que sirve de entrenamiento también para los asistentes al curso de formación que ha organizado el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos de Benidorm (SPPLB) con los profesores Manuel Risueño y Carlos Cedrón, oficial y agente respectivamente. Unas jornadas que han superado todas las expectativas de participación, con alumnos de toda la provincia y con previsión de celebrar una segunda edición.

La teoría de los procedimientos de inspección son presentados por los formadores en colegios e institutos de Benidom para informar a los estudiantes sobre la temática de drogas. El uso de los perros en estas charlas crea una empatía, obteniendo así una participación más activa e inclusiva a la par que se crea una conciencia en contra del inicio de consumo de estupefacientes.