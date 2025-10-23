Una promotora cede 16.000 metros de zona verde a Benissa para la ejecución del "sendero ecológico litoral"

'Benissa Natura S.L' construirá un conjunto residencial de lujo en la parcela colindante

El Ayuntamiento de Benissa calcula que se ahorrará unos 15 millones de euros que supone el valor de los terrenos que finalmente no se expropiarán de la zona verde del llamado sendero ecológico litoral. La promotora “Benissa Natura S.L” desistirá de la expropiación rogada en virtud del convenio que firmará con el Consistorio. La urbanizadora construirá en la parcela colindante y de su propiedad un conjunto residencial de lujo.

Los terrenos cedidos, de 15.871 metros cuadrados, formarán una prolongación con el sendero ecológico litoral que tiene conexión peatonal con las calas que forman el frente marítimo del municipio.

Ahorro de 15 millones de euros

La zona verde forma parte de una parcela urbana de 45.000 metros cuadrados, calificada en 1998 y cuya expropiación no se llevó a cabo. En la actualidad, el Consistorio encargó la tasación para tener una valoración previa por la expropiación rogada que había solicitado “Benissa Natura”, lo que le confirió un valor de 15 millones de euros, desembolso que ya no se tendrá que realizar en virtud del convenio entre ambas partes.

Hotel de 5 estrellas

La promotora tiene previsto construir en la parte edificable del terreno el proyecto PATMORE, un residencial de 10 villas y un hotel de 5 estrellas gran lujo que será puntero en cuanto a servicios y calidad de sus instalaciones.

Las edificaciones siguen un modelo de integración paisajística y no podrán sobrepasar los 7 metros de altura respecto al nivel natural del terreno.

“Benissa Natura” ya ha tramitado los requerimientos previos para la obtención de licencias y permisos municipales de construcción y urbanización de frente de fachadas con un depósito de un millón de euros como aval.

El Ayuntamiento aborda esta nueva operación como un ahorro en el coste de la expropiación de una zona verde costera y la incentivación del turismo mediante el hotel-resort que pretende ser un referente internacional.

A su vez, y según valora la Administración Local, se podrá proseguir la ejecución del “sendero ecológico litoral” que se proyectó en 1998 y acondicionar dicha zona verde del modo más adecuado para el uso y disfrute públicos, compatibilizándolo con sus objetivos de preservación medioambiental.