El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm afronta este jueves una jornada marcada por el viento y el calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso amarillo por viento en el litoral norte de la provincia, donde se esperan rachas intensas de componente oeste a lo largo del día.

Los cielos permanecerán despejados con algunas nubes altas, sin riesgo de lluvia, en un ambiente más propio del final del verano que del otoño. Las temperaturas máximas rondarán los 29 grados, mientras las mínimas se mantendrán en torno a los 21, con una sensación térmica suave y luminosa.

El viento soplará con fuerza durante la mañana y el mediodía, provocando un mar algo agitado y condiciones menos favorables para el baño o las actividades náuticas. A partir de media tarde, tenderá a perder intensidad, dejando un final de día más tranquilo y agradable para pasear junto al mar.