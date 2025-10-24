“Si llegim descalces” gana el Premio de Narrativa en Valenciano Felipe Ramis de La Vila Joiosa

La XXXIX edición del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis que entrega La Vila Joiosa ya tiene ganadora en la figura de Esther Climent Gosp con “Si llegim descalces”. El jurado ha tenido que elegir entre los 25 relatos presentados y ha dado el accésit a la obra “Retorn a Edèn” de Vicent Enric Belda. El acto de entrega del premio se celebrará el próximo 31 de octubre, a las 18:30 horas, en el salón Don Pedro de la Barbera dels Aragonés.

El primer premio está dotado con 2.000 euros y una noche de hotel y al accésit le corresponderá una cuantía de 500 euros.

La concejala de Cultura, Marisa Mingot, explicó que en esta edición se han presentado 27 obras, de las que han participado en el concurso 25 que cumplían con todos los requisitos. También recordó que el premio tuvo que relanzar una segunda convocatoria de la edición de este año, ya que la primera, prevista anteriormente, tuvo que ser cancelada debido al ciberataque que sufrió el Ayuntamiento.

Visibilidad de narrativa en valenciano

El acto del próximo 31 de octubre contará con la presencia de los autores galardonados, así como representantes, miembros del jurado y personas vinculadas al ámbito cultural de la localidad, en una cita que busca reconocer y dar visibilidad a la creación narrativa en valenciano.

La convocatoria sirve también para rendir homenaje a la persona de Felipe Ramis, (La Coruña, 1931- Villajoyosa, 1982) impulsor y referente de este galardón, cuya figura es imprescindible en la memoria cultural de la localidad. El autor dedicó su vida a la palabra, tanto como escritor como en tareas de maestro en el municipio donde vivió largos años.

Ramis, activista y escritor

En esta localidad de acogida ejerció de activista incansable, defendiendo el valenciano y siendo cronista oficial de la ciudad entre 1964 y 1979. En La Vila Joiosa coordinó varios certámenes literarios, como el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa, que fundó junto a Enrique Cerdán Tato, reconocido con el Premio de las Letras Valencianas. El presente premio se creó hace casi cuatro décadas con el fin de recordar su figura.