«Queremos ser un motor de conocimiento y compromiso con la biodiversidad»

Luis Perea Esteve lidera uno de los complejos de parques de animales y acuáticos más emblemáticos de la Comunidad Valenciana. Además de su papel como director general de Terra Natura y Aqua Natura Benidorm, participa activamente en la Junta Directiva de HOSBEC y forma parte del Comité Ejecutivo de INECA (Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante).

La gestión de recintos como el de Terra y Aqua Natura supone un reto para este directivo alicantino. No sólo por los desafíos del sector, como son la estacionalidad y la necesidad de ofrecer una experiencia diferenciada manteniendo estándares altos de calidad, sino porque en la estrategia de la compañía está muy presente la generación de valor a sus distintos grupos de interés poniendo el foco en la sostenibilidad ambiental, económica y social.

Su visión estratégica ha contribuido a posicionar Terra Natura Benidorm como un referente en ocio, innovación y conservación en la provincia de Alicante. En esta entrevista, hace balance del año 2025, repasando los logros, novedades, retos y objetivos futuros del parque.

La temporada 2025 ha sido muy intensa para Terra Natura y Aqua Natura. ¿Podría hacer un balance general de los principales logros y novedades?

El balance de 2025 es muy positivo y especial para nosotros porque hemos celebrado 20 años de trayectoria con estabilidad, crecimiento y una gran conexión con nuestro público. Hemos consolidado una oferta de ocio familiar diversa y de calidad, que sigue despertando el interés de nuestros visitantes año tras año. Pero si hay algo que define este aniversario es que lo hemos afrontado desde la madurez y con un enfoque claro: crecer de forma responsable y con valores.

Nuestro compromiso con la conservación va desde el ámbito local al internacional. Durante el año hemos dado pasos firmes como la participación en el Programa Autonómico de Cría y Recuperación de Aves de la Generalitat Valenciana y nos hemos incorporado al proyecto nacional SEMICE para la monitorización de micromamíferos en el entorno natural. También colaboramos estrechamente con el SEPRONA en la lucha contra el tráfico ilegal de especies, alojando de forma temporal en nuestro parque ejemplares incautados. Además, hemos intensificado nuestra presencia internacional participando en la conferencia anual de EAZA (Asociacion Europea de Zoos y Acuarios) en Polonia, lo que nos ha permitido compartir experiencias y unir esfuerzos con otros centros de conservación europeos.

En Aqua Natura Benidorm hemos vivido una larga temporada llena de dinamismo gracias a eventos que han complementado la diversión en nuestros toboganes con actividades de animación enfocados a todos los públicos, siempre bajo estrictos criterios de seguridad.

Hablando de sostenibilidad, Terra Natura y Aqua Natura están dando pasos importantes. ¿Qué iniciativas ambientales destacan este año?

Nuestro compromiso con la sostenibilidad es firme y transversal. Este año hemos puesto en marcha una instalación fotovoltaica con una potencia superior a 1.000 kW, que nos permite generar energía limpia para cubrir buena parte de nuestras necesidades de suministro.

Una de las novedades más destacadas ha sido la apertura del resort Pirates Island. ¿Cómo se integra este nuevo complejo con los parques?

Magic Pirates Island es un proyecto clave para estabilizar nuestra oferta de ocio familiar. Se trata de un resort temático ubicado junto a Terra Natura y Aqua Natura, lo que permite a los huéspedes disfrutar de acceso a ambos parques. El resort cuenta con zonas acuáticas y cabañas temáticas, ofreciendo una experiencia inmersiva que se complementa perfectamente con nuestras instalaciones. Creemos que esta alianza de Grupo Fuertes con Magic Hotel Group afianza a todo el complejo como un lugar único para familias que buscan naturaleza, diversión y comodidad: en definitiva, ocio innovador de calidad que además genera empleo y actividad económica.

¿Podría hablarnos sobre el bienestar y la conservación de los animales, uno de los pilares del parque?

Por supuesto. Estamos trabajando en programas integrales de bienestar que mejoran los métodos de alimentación y las rutinas diarias de los animales, garantizando una atención respetuosa, segura y eficaz. Este año hemos reforzado la formación de nuestro equipo veterinario y de cuidadores con especialistas en etología y bienestar animal, para mejorar el manejo y el entrenamiento. También mantenemos una programación activa de enriquecimiento ambiental, con nuevas dinámicas que fomentan el comportamiento natural y la socialización entre especies.

Hemos logrado avances significativos en el manejo cooperativo de grandes mamíferos y felinos, lo que nos permite realizar procedimientos veterinarios de forma segura tanto para los animales como para el personal, sin necesidad de sedación y minimizando el posible estrés que se pudiera generar.

Por otro lado, continuamos haciendo avances en el diseño y conservación de las instalaciones; son tareas de enorme complejidad y dada la gran extensión del zoológico y la amplia variedad de especies requieren de una supervisión y seguimiento constantes por parte de nuestro equipo de ingeniería y mantenimiento.

Todo ello repercute positivamente en el bienestar animal, y a veces nos permite contribuir a alcanzar hitos muy relevantes, como nacimientos de especies amenazadas o en peligro de extinción que ayudan a su conservación.

Para concluir, ¿cuáles son las expectativas y desafíos para Terra Natura y Aqua Natura en los próximos años?

Afrontamos el futuro con ilusión y responsabilidad. Queremos seguir fortaleciendo nuestra oferta de ocio, pero sobre todo seguir liderando proyectos de conservación, sostenibilidad y bienestar animal. El mayor desafío es mantener la excelencia y adaptarnos a un entorno cambiante, sin perder de vista nuestra misión: ofrecer una experiencia educativa, respetuosa con el entorno y con un fuerte compromiso social y medioambiental.

En Terra Natura queremos ser mucho más que un parque: queremos ser un motor de conocimiento, concienciación y compromiso con la biodiversidad, aprovechando la oportunidad que nos brinda nuestro enclave y las actividades que desempeñamos en torno al zoológico, para que mediante el ocio responsable podamos ayudar a nuestros visitantes a desarrollar capacidades, conocimiento y sensibilidades que nos permitan construir un mejor entorno.