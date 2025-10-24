Tras una anterior operación frustrada, el Ayuntamiento de Benidorm anuncia la construcción del parking subterráneo en Jaime I

El Ayuntamiento de Benidorm vuelve a relanzar el proyecto de construcción del parking subterráneo de la avenida de Jaime I tras transcurrir 15 años de la anterior tentativa auspiciada por un gobierno socialista. El Consistorio cederá a la mercantil Telpark Benidorm los derechos de construcción y explotación de un recinto que contará con 400 plazas y cuya ejecución, de 15 meses, comenzará en diciembre.

Así lo ha anunciado el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que ha realizado una visita con concejales y técnicos a la avenida Jaime I donde la actuación se centrará en 350 metros de longitud, desde el cruce de la avenida Nicaragua hasta el de Ricardo Bayona y Limones.

Además del parking, está prevista la creación de dos rotondas en la avenida para facilitar el acceso al mismo sin ralentizar o paralizar el tráfico. La primera de las glorietas se ubicará a la altura de Ricardo Bayona y Los Limones; y la segunda, junto a Marqués de Comillas.

Tránsito comercial y peatonal afectado

El plan es que se pueda complementar un seguimiento lo más normalizado del movimiento comercial y de viandantes y para cumplir con este cometido sólo se invadirá la acera mínimamente en el margen izquierdo de la avenida en sentido subida; mientras que en la parte derecha se reducirán temporalmente en varios metros, pero “respetando y garantizando siempre el tránsito peatonal y el acceso a edificios y comercios”. Una vez finalizada la obra se repondrá el pavimento.

El alcalde ha especificado que se “mimará”el arbolado y se intentará afectar lo menos posible la vida comercial, a los peatones y al tráfico. Se da la circunstancia que la vía ya fue objeto de un anterior anuncio para la construcción de un aparcamiento en 2010.

Entonces, con el PSOE en el Gobierno Local, se arrancaron los árboles de la avenida para ejecutar la obra lo cual fue motivo de gran controversia en aquel momento además de la repercusión que tuvo en esta zona comercial popular.

En cualquier caso todo ello se efectuó sin que finalmente se llevara a cabo el proyecto por lo que el Ayuntamiento incide esta vez en la intención de efectuar las obras con las mínimas molestias.

Tras cinco años con comerciantes y vecinos soportando lo que el primer edil ha calificado de “horror”, en 2015 con el PP, se remodeló la avenida.

Entre las mejoras introducidas en la reforma estuvo la generación de espacios de sombra, retirando los toldos y sombrajos de la etapa anterior y plantando alrededor de 90 árboles.

Cesión a la mercantil actual

El programa para solventar esta situación prevé la retirada de 31 árboles de la avenida que se llevarán a un vivero y que posteriormente se trasplantarán en otro punto de la ciudad. Según ha asegurado el alcalde, “la retirada, cuidado y trasplantado de estos ejemplares serán supervisados en todo momento por el ingeniero agrónomo municipal”.

La cesión a la mercantil Telpark Benidorm, que actualmente gestiona los parkings de Ametlla del Mar, Mercado Municipal y Tomás Ortuño, pasará por el Pleno ordinario la próxima semana. Hasta ahora, esa concesión estaba en manos de la mercantil Aljamil, adquirida hace más de un año por la primera.

El parking subterráneo de Jaime I se incluyó en el Plan Futura 2000 –con el que vieron la luz los aparcamientos de Foietes, Ametlla del Mar, Mercat y Tomás Ortuño– en el año 2009, en sustitución del previsto en la Plaza de España y una vez que las catas y estudios técnicos certificaron, en agosto de ese año, la viabilidad de esta infraestructura que al final no se convirtió en realidad.