El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm afronta un fin de semana de contrastes en lo meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un viernes tranquilo, con intervalos nubosos y temperaturas agradables que rondarán los 25 grados. El viento soplará flojo del sur y el mar permanecerá en calma, dejando una jornada estable y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar del paseo marítimo o las terrazas.

El sábado se espera un ambiente aún más soleado y cálido, con un ligero ascenso de las temperaturas y máximas que podrían acercarse a los 27 grados. Los cielos despejados y el viento débil del suroeste prolongarán el respiro anticiclónico que llega tras los días de viento intenso provocados por la borrasca Benjamin.

Sin embargo, el domingo marcará un giro brusco del tiempo. La llegada de un frente atlántico traerá nubes compactas y lluvias generalizadas, que podrían ser localmente intensas a partir del mediodía. El viento cambiará a componente este y ganará fuerza, lo que acentuará la sensación de frescor, con un descenso de hasta cuatro o cinco grados respecto al sábado.

La Aemet prevé que las precipitaciones sean más abundantes en el litoral norte de la provincia y que el ambiente se mantenga húmedo y otoñal durante el inicio de la próxima semana.