Los peñistas llenan de fiesta y color las calles de Benidorm

Hay algo especial en el Día de les Penyes de Benidorm. Un sentimiento de hermanamiento entre todos los asociados que hacen de esta actividad algo único y especial. Con la mirada puesta en las Fiestas Patronales, la Associació de Penyes "Verge del Sofratge" de la localidad ha arrancado un acto previo con una gran cantidad de actividades.

La enorme popularidad de esta cita obligó a reforzar las medidas de seguridad para controlar el acceso al Auditorio Julio Iglesias, donde miles de personas se congregaron para disfrutar del momento más esperado: el Concurso de Playbacks. Un sistema de pulseras permitió regular la entrada al recinto, que abrió sus puertas a las 11.30 horas, mientras el ambiente ya vibraba desde mucho antes.

La jornada arrancó a las 9.30 horas con un pasacalles multicolor que inundó Benidorm de música, alegría y ambiente festivo. El recorrido culminó en la iglesia de Sant Jaume y Santa Anna, donde a las 10 horas se celebró la eucaristía en honor a la patrona, la Virgen del Sufragio. Tras el acto religioso, la marea de peñistas descendió desde la Plaça de Sant Jaume hasta el auditorio, acompañada por el inconfundible sonido de las charangas y el entusiasmo del público.

Mientras tanto, los más pequeños disfrutaron de juegos y castillos hinchables, en una jornada donde la música no cesó ni un instante. El espíritu festero se mantiene firme gracias a la labor conjunta de la Asociación de Peñas Virgen del Sufragio, que coordina a las peñas, y la Comisión de Fiestas Mayores Patronales, responsable de los actos oficiales y religiosos.

El encuentro sirvió también para recibir a las autoridades y entidades festeras, y para presentar el llibret de las fiestas, de la mano del presidente de la Asociación, Jonathan López. Además, en el cercano Auditorio Óscar Esplá se desarrolló la tradicional gymkana, otro de los momentos más esperados del Día de les Penyes.

Ya entrada la tarde, el Auditorio Julio Iglesias cambió completamente de cara para virar su programación hacia los más que esperados concursos de los playbacks, tanto infantiles como adultos, donde no faltó el humor y la música. La entrada al evento se realizó con conteo para hacer frente al reducido aforo, estimando que entraron unas 4.300 personas al recinto.

Una fiesta de leyenda

Benidorm se dispone a vivir, un año más, sus Fiestas Mayores Patronales, una emotiva celebración que rinde homenaje a la Virgen del Sufragio (Mare de Déu del Sofratge) y a San Jaime Apóstol, y que constituye una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. En esta ocasión, la celebración se realizará del 8 al 12 de noviembre, por lo que este Día de les Penyes sirve como antesala de los días grandes que están por venir.

El origen de estas fiestas se remonta a marzo de 1740, cuando un barco naufragó frente a las costas de Benidorm durante una fuerte tormenta. Por motivos sanitarios, y para evitar posibles plagas o contagios, se decidió prender fuego a la embarcación. Sin embargo, entre las cenizas, unos jóvenes encontraron una imagen de la Virgen, que fue trasladada a la iglesia local.

En el lugar donde se depositó la talla se construyó más tarde una capilla, y aquel suceso dio lugar a la devoción a la Virgen del Sufragio, hoy patrona de Benidorm. Desde entonces, este episodio se escenifica cada año en la playa de Poniente, en un acto que marca el inicio de las celebraciones locales.

Las fiestas cuentan con la participación de las Reinas y Damas Mayores e Infantiles, así como con las numerosas peñas festeras, auténtico motor de la alegría y el colorido que llenan las calles durante esos días. El Día de les Penyes, por su parte, sirve de antesala para comenzar a prender esa llama festiva que acaba por arder cada segundo fin de semana de noviembre.