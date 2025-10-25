Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este fin de semana traerá un repunte térmico seguido de un cambio radical

Calor veraniego en el inicio del fin de semana en Alicante

Calor veraniego en el inicio del fin de semana en Alicante

INFORMACIÓNTV

C. Suena

C. Suena

Benidorm afronta un fin de semana de contrastes en lo meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un sábado en el que se espera un ambiente aún más soleado y cálido, con un ligero ascenso de las temperaturas y máximas que podrían acercarse a los 27 grados. Los cielos despejados y el viento débil del suroeste prolongarán el respiro anticiclónico que llega tras los días de viento intenso provocados por la borrasca Benjamin.

Sin embargo, el domingo marcará un giro brusco del tiempo. La llegada de un frente atlántico traerá nubes compactas y lluvias generalizadas, que podrían ser localmente intensas a partir del mediodía. El viento cambiará a componente este y ganará fuerza, lo que acentuará la sensación de frescor, con un descenso de hasta cuatro o cinco grados respecto al sábado.

Noticias relacionadas y más

La Aemet prevé que las precipitaciones sean más abundantes en el litoral norte de la provincia y que el ambiente se mantenga húmedo y otoñal durante el inicio de la próxima semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents