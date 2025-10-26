El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm afronta un fin de semana de contrastes en lo meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un aumento notable de la nubosidad y posibilidad de lluvias débiles en el litoral norte. El viento del noreste soplará con rachas de hasta 30–35 km/h, contribuyendo a un ambiente más fresco y húmedo. El lunes disminuirá la intensidad del viento y el cielo alternará nubes medias y claros, con temperaturas que se mantendrán entre los 23 y 24 °C.