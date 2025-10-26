Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este fin de semana traerá un repunte térmico seguido de un cambio radical

Calor veraniego en el inicio del fin de semana en Alicante

Calor veraniego en el inicio del fin de semana en Alicante

Benidorm afronta un fin de semana de contrastes en lo meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un aumento notable de la nubosidad y posibilidad de lluvias débiles en el litoral norte. El viento del noreste soplará con rachas de hasta 30–35 km/h, contribuyendo a un ambiente más fresco y húmedo. El lunes disminuirá la intensidad del viento y el cielo alternará nubes medias y claros, con temperaturas que se mantendrán entre los 23 y 24 °C.

