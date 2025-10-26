El tiempo en Benidorm para hoy
Este fin de semana traerá un repunte térmico seguido de un cambio radical
Benidorm afronta un fin de semana de contrastes en lo meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un aumento notable de la nubosidad y posibilidad de lluvias débiles en el litoral norte. El viento del noreste soplará con rachas de hasta 30–35 km/h, contribuyendo a un ambiente más fresco y húmedo. El lunes disminuirá la intensidad del viento y el cielo alternará nubes medias y claros, con temperaturas que se mantendrán entre los 23 y 24 °C.
