Benidorm: así es el efecto "isla de calor" en el destino turístico por excelencia

El efecto "isla de calor" en las ciudades es una realidad, como lo es el cambio climático. Y para luchar contra él y adaptarse mejor, el Ayuntamiento de Benidorm ya tiene en sus manos un estudio de la Universitat de València (UV) para, en base a él, adoptar medidas de adaptación y mitigación.

El pleno, en su sesión ordinaria, ha aprobado este lunes el estudio realizado por la UV, que se va a exponer al público y que permitirá orientar las actuaciones de planificación urbana sostenible y confort climático. Ha contado con el respaldo de PP y PSOE y el voto en contra de Vox, que ha alegado que hay cosas mejores a las que se pueden dedicar los técnicos y el dinero, siguiendo con su posicionamiento negacionista con el cambio climático.

Este estudio de la UV y el informe técnico realizado por el Ayuntamiento, a los que han tenido acceso INFORMACIÓN, muestran que el efecto Isla de Calor Urbano (ICU) en Benidorm "alcanza su mayor intensidad en el centro urbano -casco histórico y primeros ensanches—, donde el suelo es más compacto, hay alta densidad edificada y pocos espacios verdes".

El documento recomienda crear recorridos con confort climático que conecten viviendas con colegios, centros médicos y deportivos para reducir la exposición al calor

Este documento se ha elaborado en base a los datos aportados por veinte dispositivos de medición térmica desplegados a tal efecto por el casco urbano de la ciudad, durante dos semanas entre marzo y abril, y otras dos semanas en junio.

Así, se ha constatado que "a medida que se avanza hacia la periferia, la ciudad se vuelve más abierta y menos densa, con más áreas agrícolas y forestales de valor ambiental, y el estrés térmico disminuye progresivamente".

Por zonas

Por ello, "las zonas con mayor recalentamiento y estrés térmico en Benidorm son el casco histórico, los primeros ensanches y los barrios hasta Colonia Madrid. Allí el sellado del suelo alcanza en promedio el 70 % (superando el 80 % en algunos puntos) y la alta densidad edificada, con calles estrechas y casi sin zonas verdes, favorece el efecto ICU y eleva las temperaturas".

Destaca que "en el norte de Colonia Madrid hay alto estrés térmico por la concentración de equipamientos, servicios y gran afluencia de personas. El Parque de Foietes actúa como barrera térmica y debe integrarse para mejorar la movilidad y el confort climático entre viviendas, centro urbano y servicios".

"El área que conecta el casco histórico con el paseo de la Playa de Levante y la Avenida del Mediterráneo presenta estrés térmico relevante, aunque menor que en otras zonas. Es un sector de alta afluencia turística, con edificios en altura y espacios ajardinados, menos compacto pero aún con acumulación de calor alta, por lo que requiere actuaciones prioritarias. Estos espacios también presentan efecto ICU, pero con menor intensidad gracias a su tipología urbana más abierta y menor nivel de sellado", señala el informe técnico municipal.

"En la Playa de Poniente esta reducción es aún mayor, salvo en la zona cercana al Tossal de la Cala, donde el estrés térmico es más alto", destaca.

El estudio busca analizar las condiciones térmicas urbanas del municipio, identificar las zonas más afectadas por el incremento de las temperaturas y definir estrategias de adaptación Francis Muñoz — Concejal de Espacio Público de Benidorm

"El análisis muestra que en Benidorm los equipamientos y servicios (educativos, sanitarios, deportivos y de ocio) están muy especializados y concentrados en zonas concretas, a menudo alejadas de áreas residenciales".

Y concluye que "el mayor problema del efecto ICU no es solo el calor en esos puntos, sino la movilidad obligada que generan; por ello se recomienda crear recorridos con confort climático que conecten viviendas con colegios, centros médicos y deportivos para reducir la exposición al calor".

Por ello el informe señala que "este análisis debe ser un punto de partida para diseñar intervenciones adaptadas a cada entorno, evaluando costes y beneficios, y considerando tanto la incorporación de vegetación como de mobiliario urbano que asegure sostenibilidad, funcionalidad y continuidad a largo plazo.

El pleno de Benidorm, en su sesión de este lunes / INFORMACIÓN

Y es que las grandes avenidas con árboles, los parques o las zonas naturales dan un respiro a los turistas y vecinos en días de intenso calor en Benidorm rebajando en hasta cinco grados la temperatura. Y el Ayuntamiento lleva ya años trabajando en esta línea, con la instalación de sombras artificiales en parques y la plantación de especies que ofrezcan una buena sombra.

Fondos europeos

El estudio se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Visión 360’, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Fondos Next Generation EU. Y una vez que ha sido aprobado por el pleno, el documento se someterá ahora a un período de información pública y participación ciudadana de un mes. Tras ese plazo, y analizadas las posibles alegaciones o aportaciones, se elevará a aprobación definitiva, según han informado desde el Ayuntamiento.

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha recordado en el pleno que el objetivo del citado estudio es el de “analizar las condiciones térmicas urbanas del municipio, identificar las zonas más afectadas por el incremento de las temperaturas y definir estrategias de adaptación que contribuyan a la mejora del confort climático y de la resiliencia urbana frente al cambio climático”.

El concejal ha remarcado asimismo que el proyecto se enmarca “en el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático” que se recoge en el Plan de Adaptación al Cambio Climático (PACC) de Benidorm".

Vox considera un "despilfarro" este tipo de estudios para combatir el cambio climático

Muñoz ha precisado que estos estudios “determinan cuáles son las zonas problemáticas y sensibles del municipio y los lugares donde hacen falta zonas de sombra y renaturalización”.

En su intervención, el concejal ha señalado que el estudio constituye un instrumento técnico de planificación y apoyo a la gestión municipal que permitirá “orientar las futuras intervenciones en materia de infraestructura verde, planificación urbana sostenible, eficiencia energética y confort climático en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos adquiridos por el municipio en materia de lucha contra el cambio climático”.

Reacciones

El concejal del PSOE, Miguel Soldevila, ha manifestado el apoyo de los socialistas al estudio, mientras que el regidor de Vox José Miguel San Martín ha mostrado su rechazo, afirmando que hay "cosas más primordiales" que hacer y en las que destinar el tiempo de técnicos y el dinero, y que aunque es cierto que las temperaturas están subiendo, esto ya ha pasado "tres o 4 veces en la historia cuando no había coches" y no fue provocado por el hombre, calificando de "despilfarro" este tipo de proyectos.

A esto ha respondido Muñoz señalando que el Ayuntamiento está decidido a trabajar para mitigar los efectos del cambio climático. Ye el edil del PSOE ha manifestado que lo único que se busca es que "mejorar el bienestar de los ciudadanos y los turistas que nos visitan", agregando que "despilfarro es el aumento de 300.000 a 450.000 euros en la subvención de la Generalitat para la Asociación Toro de Lidia", medida adoptada a petición de Vox.