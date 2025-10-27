Choque entre PP y PSOE en Benidorm por la construcción del parking de Jaime I

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha decidido no incorporar al orden del día del pleno de este lunes la propuesta de cesión del derecho de construcción y explotación del aparcamiento subterráneo de Jaime I, integrado en el Plan de aparcamientos Benidorm Futura 2000, a la empresa Telpark Benidorm. Toni Pérez "ha atendido así a la petición del PSOE y Vox, que alegaban no haber tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente, que fue trasladado a los grupos el pasado viernes", ha explicado el ejecutivo municipal.

Así, este punto se votará en una próxima sesión plenaria. Y ha provocado un choque entre el PP y el PSOE. Y es que los socialistas han manifestado que "Toni Pérez se ha visto obligado a aplazar el inicio del parking de Jaime I por no tramitar correctamente el expediente", recordando que presentó "el proyecto a la prensa sin entregar la información a la oposición y retira el punto del orden del día al exponerse a la nulidad", ha señalado el PSOE en un comunicado.

El pleno de Benidorm, en su sesión de este lunes / INFORMACIÓN

En cambio, desde el PP han asegurado que está todo en orden y que la retirada del punto se ha debido a la petición del PSOE.

"El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, se ha visto obligado a retirar la propuesta referente al parking de Jaime I que pretendía aprobar por urgencia en el pleno de hoy -lunes-, al no tramitarla por la vía ordinaria y pretenderlo hacer por una vía que, según el PSOE, vulneraba derechos fundamentales de concejales y acabaría en la nulidad del acuerdo".

Así, "el PSOE ha exigido la retirada de este punto, y ha recordado que la petición de la mercantil se realizó el 22 de septiembre, el informe de Contratación se redactó el 10 de octubre y que la propuesta firmada por los concejales de Movilidad y Contratación data del 13 de octubre. Además, la información llegó a los grupos el pasado viernes 24 de octubre, a las 14:30 horas, sin posibilidad de consultar a los técnicos municipales sobre el contenido, lo que contraviene los derechos de los concejales".

"Toni Pérez ha insistido en el apartado de ruegos y preguntas en mantener abierto el pleno unas horas para que los concejales pudieran revisar la documentación, pero el PSOE ha insistido en que se sigan el trámite ordinario. En este punto, el alcalde ha perdido el control del pleno: mientras algunos concejales ya habían abandonado sus puestos, el primer edil continuaba argumentado los motivos por los que explicó al proyecto a la prensa y no convocó una Junta de Portavoces para informar de este asunto", ha explicado el PSOE.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha lamentado que el alcalde “haya perdido totalmente los papeles y esté tan nervioso por la sentencia de Serra Gelada”. “Está en una situación muy complicada por los problemas de Mazón y el PP, y tiene a Benidorm abandonado y sin rumbo, como demuestra lo que ha ocurrido en el pleno de hoy”, ha indicado.

Asimismo, desde las filas socialistas han remarcado que "el alcalde se ha mostrado visiblemente molesto al ser acusado de mentir en varias ocasiones, en referencia al anuncio de que en el año 2025 habría presupuestos y también en referencia a sus comparecencias de prensa".

Panorámica de Benidorm / ALEX DOMINGUEZ

De hecho, el concejal socialista Antonio Charco "ha exhibido una nota de prensa con la visita al parking de Beniardá justo el día en el que estaba de viaje". “Es la constatación de cómo trata de mentir a la opinión pública, y por el camino ha dejado mal dos departamentos, el de prensa y el de Hacienda”, ha apuntado el PSOE.

Réplica

Ante este comunicado, el PP ha respondido con otra nota de su portavoz Lourdes Caselles, que ha recalcado que “el expediente del parking de Jaime I está correctamente tramitado, otra cosa es el tiempo que necesiten algunos para estudiarlo”.

Caselles ha explicado que la propuesta que se planteaba este lunes es “un trámite puramente administrativo”, y ha ahondado que todo el expediente “se trasladó a los grupos el pasado viernes, más de 66 horas antes de la celebración del pleno y después de haber sido informados por el propio alcalde vía whatsapp”.

La portavoz ha añadido que “la propuesta cuenta con todos los informes técnicos y documentación perceptivos” y que “perfectamente podía haberse incorporado al pleno como despacho extraordinario, tal y como ha certificado en la sesión el secretario municipal”.

Más tiempo

No obstante, “aún estando todo perfectamente tramitado y ordenado y sabiendo que no se vulnera ningún derecho fundamental, este gobierno no ha tenido inconveniente en dar a los grupos más tiempo para estudiar el expediente, a la vista de que al parecer esas 66 horas han sido absolutamente insuficientes para leer con detenimiento la documentación que se ha elevado a pleno: 10 páginas entre las que se encuentra el informe favorable del área de Contratación, que es la que debe informar sobre este trámite administrativo”.

En este punto, ha recordado que “la propuesta contemplaba ceder los derechos de construcción del parking a Telpark, la empresa que desde hace un año es el socio mayoritario de la mercantil Aljamil Benidorm; mercantil que tenía concedida la potestad para hacer este aparcamiento y también la gestión del resto de parkings del Plan Futura 2000, trámite este último aprobado por pleno en diciembre de 2023 con el voto unánime de todos los grupos de la Corporación, PSOE y Vox incluidos”.

El pleno de Benidorm, celebrado este lunes / INFORMACIÓN

“Más adelante, una vez se viabilice esta cesión, llegará el momento de abordar el proyecto del parking, en el que ya intervendrá más departamentos y en el que informarán otros técnicos”, ha puntualizado. Un proyecto que “a instancia de los técnicos del Ayuntamiento, deberá recoger la construcción de dos rotondas para regular los nuevos flujos de tráfico que se produzcan en torno al parking, como así adelantó el viernes el alcalde”, ha explicado el PP

Tras incidir en que “las mociones de urgencia son una fórmula totalmente legal y reglada desde 1986”, la portavoz ha trasladado que la única urgencia que tiene este equipo de gobierno en aprobar la cesión de los derechos de construcción del parking es que las obras puedan empezar después del Puente de la Inmaculada para que los vecinos y comerciantes de la avenida Jaime I solo tengan que convivir con las obras una Navidad, una Semana Santa y un verano”. “Así lo ha explicado el propio alcalde en el pleno y esa es la única verdad, por mucho que el PSOE, como siempre, intente retorcer o distorsionar la realidad”.

Un PSOE, ha recordado, que “perjudicó gravemente a los comerciantes y vecinos de Jaime I al destrozar una avenida que remodeló y renovó el PP al llegar al gobierno”; y un PSOE que “hoy ha metido la pata al pedir que se quedara el asunto sobre la mesa cuando han reconocido que tuvieron acceso al expediente finalizado el viernes”.