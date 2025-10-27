El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm espera un lunes con temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que el cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 20ºC aunque a mediodía podrían llegar a los 21ºC.

Para el martes la previsión será prácticamente idéntica con temperaturas sin grandes cambios.