Cultura
La villa romana de La Vila de hace 2.000 años se moderniza
El Consell inyecta 450.000 euros para la adaptación del entorno del yacimiento
La Generalitat destinará 450.000 euros a la adaptación y modernización de la villa romana de Barberes Sur de La Vila Joiosa. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su visita este lunes al municipio.
La villa romana en la zona de Barberes Sur se corresponde con una residencia señorial, construida a las afueras del municipium romano de Allon de finales del siglo I a. C.
El servicio municipal de arqueología excavó parte del yacimiento, concretamente una superficie de 510 metros cuadrados, entre los años 2009 y 2012; y en 2024 se iniciaron los trabajos para intervenir sobre los 840 metros cuadrados restantes.
El alcalde ha destacado que el Consell "vuelve a mostrarnos su apoyo" con una inversión cercana al medio millón de euros que permitirá poner en valor nuestro patrimonio, "pero, sobre todo, una parte de la historia de nuestra ciudad de Allon".
Patrimonio
El primer edil ha agradecido al presidente de la Generalitat y a la consellera de Turismo, Marián Cano, no solo esta inversión en patrimonio sino también las ayudas para promoción turística.
Mazón, por su parte, ha aludido al compromiso del Gobierno valenciano con "las necesidades y reivindicaciones que merece" La Vila. Así, se va a dotar a esta zona cultural y arqueológica de nuevos espacios de sombra y servicios para mejorar la experiencia de los turistas para convertir este yacimiento "en un lugar de referencia para los visitantes".
El jefe del Consell y el alcalde Marcos Zaragoza han firmado el convenio de colaboración de la Generalitat a través de Turisme Comunitat Valenciana, para la promoción del producto gastronómico del municipio a través de la marca La Vila Gastronómica, que cumple 25 años.
Otros 40.000 euros para la promoción del producto gastronómico del municipio
Este acuerdo supone una aportación de 40.000 euros por parte de la administración autonómica a la localidad. Al acto han acudido miembros de la corporación municipal así como representantes del sector turístico y económico de la ciudad.
Tradiciones
Mazón ha destacado la contribución del turismo gastronómico por su contribución "a la desestacionalización, la sostenibilidad y el desarrollo local, además de poner en valor nuestros productos y tradiciones".
El alcalde ha resaltado que este convenio refuerza una línea estratégica "clara, la cultura gastronómica junto a la innovación aplicada al patrimonio con la accesibilidad universal como estándar".
Zaragoza ha incidido en que "La Vila Gastronómica no es una etiqueta: es una decisión de modelo de ciudad. Un recurso es verdaderamente turístico cuando puede disfrutarse por cualquier persona, en cualquier momento".
