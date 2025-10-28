Benidorm rinde homenaje al "metge" José Luis Sarrió

José Luis Sarrió García, el "metge" Sarrió, es desde este martes el Vecino Ejemplar de Benidorm, una distinción que le han entregado el Ayuntamiento de la ciudad y el Consejo Vecinal como reconocimiento a su labor durante los casi 40 años que ejerció como médico, así como su colaboración altruista con entidades como Cáritas o el Club de Leones.

La entrega de la distinción ha tenido lugar en un acto que ha reunido a una numerosa representación de la Corporación municipal y de la sociedad civil benidormense.

El premio Vecino Ejemplar es un reconocimiento con el que el Consistorio premia cada año a las personas “en las que concurren valores personales, cívicos y éticos destacados y destacables” que pueden servir de referencia e inspiración para otros ciudadanos.

Tras la entrega del premio, ha sido Aurora Camps, la nieta de Sarrió, quien se ha dirigido a los presentes para expresar “el sincero agradecimiento” por el galardón “que representa mucho más que un homenaje”.

Ha dicho que su abuelo es “el reflejo de una vida dedicada al servicio y al compromiso hacia los demás” y ha agradecido al Consejo Vecinal “por mantener viva la iniciativa”, al jurado “por valorar la trayectoria de mi abuelo”, a la concejalía de Participación Ciudadana y a su titular, Ana Pellicer, “por apoyar el reconocimiento” y al alcalde Toni Pérez “por acompañarnos hoy y siempre con naturalidad, afecto y responsabilidad”.

También ha tenido una “mención especial” para los impulsores de la candidatura; Juan Fuster, Jaime Fuster y Juan Antonio Espinosa, “amigos y compañeros de vida”.

Una forma de vivir

“Celebramos una vida dedicada al servicio, una vida que ha dejado huella en cientos de personas. El ‘metge’, el doctor Sarrió, para quien servir a los demás era y es su forma de vivir. Siempre ayudando sin hacer ruido” ha afirmado la nieta del homenajeado.

Aurora ha resaltado de su abuelo que “le define su amor por Benidorm” y que “con su silencio enseña más que muchos con mil palabras”.

“Para él, la grandeza está en lo cotidiano, en estar y en dar” ha apostillado. Por todo ello, le ha mostrado su gratitud “por enseñarnos que el respeto, la bondad y la entrega no se heredan, se aprenden. Hoy te aplaudimos con el corazón lleno de orgullo”.

La sociedad civil de Benidorm ha arropado al "metge" Sarrió / INFORMACIÓN

José Luis Sarrió ha querido también dirigirse a los presentes para lanzar unas palabras de agradecimiento “a todos los que estáis aquí y al pueblo de Benidorm”.

El emotivo acto ha finalizado con la intervención del alcalde, Toni Pérez, quien en primer lugar ha subrayado que “el ‘metge’ Sarrió cumple todos los requisitos y exigencias que el Consejo Vecinal marca para ser reconocido como Vecino Ejemplar”.

“Hoy hemos vuelto a vivir un momento muy emocionante; solo hay que ver a su familia para saber que estamos ante un día que quedará grabado en la historia de nuestra ciudad” ha recalcado el primer edil, que también ha recordado que Sarrió llegó a la ciudad “coincidiendo con el inicio del desarrollo”.

Pérez ha rememorado que José Luis Sarrió “fue el ‘metge’ en el ambulatorio Verge del Sofratge, en su consulta, en la Clínica Virgen de Fátima, fue el ‘metge’ que acudía con un maletín donde se le necesitaba” y ha expresado su admiración ante una persona que “más allá de su sabiduría en la medicina, tenía la misma calidez, valores y principios que demostró en todo lo que desplegó durante su vida”.

“Un benidormense nacido en Beneixama” ha añadido “que ejerció su impagable vocación de entregarse y cuidar a los demás”, ha señalado.

Por último, el alcalde ha definido a José Luis Sarrió como “el vivo ejemplo de quien nunca pierde la ilusión”. “Gracias por tanto, gracias por todo. De corazón” ha concluido.

En el acto también han participado Teresa Garrido, como encargada de la concesión de este galardón en el Consejo Vecinal, así como Eusebi Chiner, distinguido en 2017 y portavoz del jurado, además de la concejal de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, y la profesora del Conservatorio Profesional de Música José Pérez Barceló, Aroa Blanco, que ha interpretado las piezas musicales ‘La vie en Rose’ de Edith Piaf, ‘Marriage d’Amour’ de Paul de Senneville y ‘La vita è bella’ de Nicola Piovani.

Predecesores

Desde que se puso en marcha esta distinción ciudadana, el Premio Vecino Ejemplar ha reconocido la trayectoria y valores de benidormenses como Francisco Fenoll Rostoll (2011), Antonio Gonzaga Picó (2012), Francisco Alvado Barber (2013), Carmen Cerdá Garrido (2014), María Rosa González Mata-Rubio y Juan José García Albarrán (a título póstumo en 2015), Casimiro Vila Esteban (2016), Eusebi Chiner Vives (2017), María Zaragoza Lloret (2018), Jesús Rosillo Jiménez (2019), Bárbara Pérez Llinares –María del Sufragio– (2023) y Ángel Olmo Quesada (2024).