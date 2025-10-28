¿Quién es el médico de Benidorm José Luis Sarrió?

José Luis Sarrió García, "el "metge", que ha sido galardonado este martes 28 de octubre con el reconocimiento Vecinos Ejemplar Benidorm 2025, nació en Beneixama, en el Alto Vinalopó, el 7 de marzo de 1934, en el seno de una familia profundamente vinculada a la Medicina, según ha informado el Ayuntamiento con motivo del premio.

Hijo de Leandro Sarrió Pérez, médico titular de Benidorm entre los años 1958 y 1967, y nieto de médico por parte materna, heredó la vocación de servicio que ha marcado toda su vida.

Se licenció en Medicina, con especialidad en Traumatología, en la Universidad de Valencia en el año 1960. Desde su llegada a Benidorm en 1958, su vida ha estado dedicada al cuidado de los demás. En los años 60, cuando Benidorm comenzaba su transformación turística, José Luis asume con entrega y humanidad el reto de atender a una población creciente, apoyando a su padre en el ejercicio de su profesión.

Sarrió con su familia en una visita a su querida Cádiz donde estudió Medicina. / INFORMACIÓN

En 1966, a raíz de su matrimonio y tras la jubilación de su padre, se establece definitivamente en la ciudad, continuando con la labor médica y humanitaria que su familia había iniciado, destacando su trato cercano, empatía y vocación de servicio.

Médico general en el ambulatorio Virgen del Sufragio

Ejerce como médico general en el ambulatorio Virgen del Sufragio desde su inauguración en 1976. A medida que pasan los años su cupo de pacientes se va incrementando, llegando a alcanzar un número por encima de los 150 y sobrepasando el cupo asignado a cualquier otro médico. Además, ofrecía atención médica particular en su consulta de la calle Gambo y atendía urgencias en la entonces denominada Clínica Virgen de Fátima.

En su afán por ampliar conocimientos y ante el crecimiento del sector turístico, se titula en Medicina de Empresa, prestando servicio a numerosos trabajadores del grupo Rumasa y del Ayuntamiento de Benidorm, así como a vecinos y turistas hasta su jubilación, a la edad de 70 años.

Club de los Leones

También participa en proyectos de carácter social, como los que realiza el Club de Leones de Benidorm, organización sin ánimo de lucro dedicada al servicio humanitario, a la que entró a formar parte junto a su mujer, Fanny, presidiéndola en los años 1991 y 1992 y de la que aún sigue siendo miembro. Durante este tiempo de trabajo al servicio de esta organización se abordan proyectos tan importantes como el Parque Infantil de Tráfico de Benidorm y el programa de perros guía para invidentes, junto a múltiples ayudas a personas necesitadas.

El médico sigue con su afición por la colombicultura. / INFORMACIÓN

Tras una larga enfermedad de su mujer y sobrevenido su fallecimiento en 2014, entra a formar parte de Caritas, ejerciendo su labor solidaria en la Parroquia de Nuestra Señora del Mar de Benidorm hasta la pandemia de 2020.

Colombicultura

Su gran afición, ha sido la colombicultura, formando parte activa de la Sociedad Colombicultora "La Isla" de Benidorm, historia de la colombicultura en la localidad. También participó en la creación de la Sociedad Colombicultora Sierra Helada de la que es miembro fundador. En ambas entidades ha ejercido como presidente, promoviendo la convivencia y el respeto a través de este deporte.

Desde sus inicios, acompañado por su gran amigo Jaume Fuster Llorca, también ha sido asiduo participante en la "Taula del Bon Profit", una emblemática tradición benidormense que perdura desde 1972.