El PSOE denuncia que Benidorm adjudica el alumbrado de Fiestas una semana después de instalarlo

El grupo municipal socialista ha criticado una "nueva chapuza en la gestión que está llevando a cabo el alcalde Toni Pérez al frente del Ayuntamiento de Benidorm. En esta ocasión, la denuncia se centra en el contrato para la instalación del alumbrado extraordinario para las Fiestas Mayores Patronales y la campaña de Navidad", han explicado en un comunicado este martes.

Así, la concejala socialista, Mari Ángeles Ivars, ha explicado que la Junta de Gobierno, de la que forman parte el alcalde y ocho concejales del PP, "aprobó el lunes adjudicar este contrato para colocar unas luces que llevan puestas desde la semana pasada en diferentes puntos de la ciudad", según ha explicado el PSOE.

Ivars ha detallado que el informe del departamento de Contratación proponía adjudicar a la empresa Deco-Urba 2007 el contrato por un importe de 179.080 euros, notificar la resolución a los candidatos y licitadores, y publicarla en el perfil del contratante en el plazo de 15 días.

No podemos consentir, por mucho que puedan decir que siempre se ha hecho así, que se instale la iluminación cuando no se ha cerrado el expediente Mari Ángeles Ivars — Concejal del PSOE de Benidorm

Con todo, la concejala ha lamentado que este tipo de situaciones sigan ocurriendo tan a menudo en el Ayuntamiento. “Estamos acostumbrados a ver cómo el PP tramita los expedientes tarde y mal a pesar de todos los concejales y medios de los que disponen. Pero esto ya clama al cielo. No podemos consentir, por mucho que puedan decir que siempre se ha hecho así, que se instale la iluminación cuando no se ha cerrado el expediente. Imagínense que por cualquier motivo hubiera habido un accidente con estas luces, ahora tendríamos un gran problema por culpa de la mala gestión de este gobierno”, ha remarcado.

La edil socialista ha destacado que todo lo relacionado con la empresa adjudicataria de instalar la iluminación navideña y de Fiestas Patronales "siempre ha estado bajo sospecha y rodeado de chapuzas".

La concejala ha puesto como ejemplo la denuncia socialista en la que alertaron que el Ayuntamiento tuvo que pagar por sentencia a esta misma empresa en 2023 unos 26.620 euros por las luces contratadas para la Navidad de 2018.

Igualmente, ha recordado que "en 2016 el Gobierno del PP solicitó presupuestos tanto para las luces de las Fiestas Mayores Patronales y para tematizar con motivos navideños varios espacios públicos a tres empresas cuyo administrador único era el mismo. Estas tres empresas eran Juan Ayelo Valiente, Deco-Urba 2007 y Valiente Iluminación. Al final, el Ayuntamiento adjudicó este contrato menor a Juan Ayelo Valiente por 11.434,71 euros, pero el empresario presentó la factura a nombre de otra de sus empresas y el departamento de Hacienda se la devolvió", según ha agregado el PSOE.

Desde el PP han declinado realizar declaraciones respeto a esta denuncia del PSOE.