El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm espera un martes con temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que el cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 20ºC aunque a mediodía podrían llegar a los 21ºC.

Para el miércoles la previsión indica que el cielo estará nublado y las temperaturas subirán ligeramente hasta los 22ºC.