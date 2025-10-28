El tiempo en Benidorm para hoy
Este fin de semana traerá un repunte térmico seguido de un cambio radical
Benidorm espera un martes con temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que el cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 20ºC aunque a mediodía podrían llegar a los 21ºC.
Para el miércoles la previsión indica que el cielo estará nublado y las temperaturas subirán ligeramente hasta los 22ºC.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las Fiestas Patronales de Benidorm calientan motores con el ‘Dia de les Penyes’
- Conmoción en el Manchester City por la muerte en Benidorm de Guy Bradshaw, uno de sus hinchas más conocidos
- Benidorm se lanza a construir el parking subterráneo en Jaime I
- Acaba detenido en Benidorm tras liarse a golpes con un semáforo usando una silla
- Más de 100 perros conviven con su dueña en una casa de 70 metros cuadrados en Confrides
- Benidorm, tocada por la fortuna: el 'Eurodreams' deja un premio millonario
- Los peñistas llenan de fiesta y color las calles de Benidorm
- Benidorm lanza los bonos consumo de Navidad con un límite de 30 euros por persona