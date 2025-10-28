Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este fin de semana traerá un repunte térmico seguido de un cambio radical

El tiempo en Alicante: noches muy frías en la provincia

El tiempo en Alicante: noches muy frías en la provincia

INFORMACIÓNTV

O. Casado

O. Casado

Benidorm espera un martes con temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que el cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 20ºC aunque a mediodía podrían llegar a los 21ºC.

Para el miércoles la previsión indica que el cielo estará nublado y las temperaturas subirán ligeramente hasta los 22ºC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents