El Ayuntamiento de Benidorm se desvincula de la venta de entradas del Reggaeton Beach 2026

El Ayuntamiento de Benidorm ha informado de que no mantiene ningún contrato vigente con la organización del Reggaeton Beach Festival 2026 para la realización del evento en recintos municipales, por lo que se desvincula de la venta de entradas que la promotora está llevando a cabo y "de las posibles reclamaciones que pudieran derivarse de la misma", según ha informado Efe este miércoles.

La concejalía de Eventos ha señalado en un comunicado que las entradas que se están comercializando para la próxima edición del certamen no cuentan con respaldo del Consistorio y ha indicado que cualquier reclamación derivada de su compra deberá dirigirse exclusivamente a la promotora.

El comunicado difundido por el Ayuntamiento surge ante las dudas y consultas recibidas por ciudadanos interesados en asistir al festival, que está promocionando la venta de entradas para el verano próximo sin que se haya confirmado oficialmente su celebración en la ciudad.

Además, la administración local ha recordado que, a partir de la próxima temporada estival, la gestión de los recintos municipales destinados a festivales se entregará a una empresa privada mediante licitación, por lo que los organizadores deberán negociar directamente con esta entidad para poder desarrollar sus eventos.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Benidorm pretende clarificar su posición y dejar constancia de que no asume responsabilidad alguna sobre la venta anticipada de entradas ni sobre posibles incidencias relacionadas con el festival.