El tiempo en Benidorm para hoy
El jueves se esperan lluvias débiles durante todo el día
Benidorm espera un miércoles con temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que el cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 22ºC aunque a mediodía podrían llegar a los 23ºC.
Para el jueves la previsión indica que el cielo estará nublado y lloverá durante todo el día aunque las precipitaciones no serán intensas.
