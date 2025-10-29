El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm espera un miércoles con temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que el cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 22ºC aunque a mediodía podrían llegar a los 23ºC.

Para el jueves la previsión indica que el cielo estará nublado y lloverá durante todo el día aunque las precipitaciones no serán intensas.