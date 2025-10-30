La ampliación del cementerio de Benidorm se encarece en otros 275.000 euros un año después

El equipo de gobierno del PP de Benidorm ha autorizado un nuevo sobrecoste de 275.000 euros para la ampliación del cementerio de San Jaime. Un año después de la finalización de la obra. Así, el montante total de la ampliación se ha incrementado en un total de 600.000 euros, hasta llegar a los 3,7 millones. Todo para un aobra que ha duplicado la superficie del camposanto.

"No hay semana que pase en el que la ciudadanía de Benidorm tenga pagar un nuevo sobrecoste por una obra ejecutada por el alcalde Toni Pérez", han advertido desde el PSOE ante ese incremento en el coste de la obra. Mientras, el PP ha achacado este incremento a trabas del Gobierno central relacionadas con este proyecto.

Y es que el grupo municipal socialista ha denunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado una revisión extraordinaria de precios del contrato de la obra del camposanto por un importe de 275.143 euros. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha destacado que "este expediente evidencia, una vez más, el 'modus operandi' del PP en materia de obras y contratación".

“Estamos ante un caso más de la desastrosa gestión de un gobierno, con Toni Pérez al frente, que ha autorizado este gasto extra casi un año después de finalizar la obra" Cristina Escoda — Portavoz del PSOE de Benidorm

Escoda ha recordado que el gobierno del PP ya autorizó, en febrero de 2023, un primer sobrecoste de 307.000 euros para la ampliación del cementerio, que pasó de costar 3,1 millones de euros a 3.460.030,11 euros, un 9,75 % más que el precio inicial aprobado.

Y con este nuevo aumento, el Ayuntamiento va a pagar finalmente 3.735.173 euros por el proyecto. En la propuesta del departamento de Contratación, ha continuado detallando la concejala, se indica que el contrato se formalizó el 22 de noviembre del 2021, que la obra se recepcionó el 19 de diciembre de 2024 y que la mercantil adjudicataria presentó hasta en tres ocasiones la revisión de precios en base al Real Decreto Legislativo 3/2022.

Otros proyectos con sobrecostes bajo gobierno del PP La portavoz del PSOE de Benidorm ha remarcado que “la situación se parece cada vez más a la peor época del despilfarro y obras faraónicas de los gobiernos del PP en la ciudad y en la Comunidad Valenciana”. Así, ha recordado algunos de estos proyectos que vieron incrementado su coste bajo los gobiernos del PP en Benidorm como el edificio del Ayuntamiento que se adjudicó por 10,9 millones y tuvo un coste final fue 21,5 millones de euros, lo que supone un sobrecoste 96,65%; el Palau d’Esports l’Illa que pasó de 9,3 a 22 millones de euros con un 136% de sobrecoste; o la Estación de Autobuses que se licitó por 5,8 millones y se ha valorado en 24,5 millones de euros lo que representa un incremento del 415%. Igualmente, la portavoz ha enumerado otros proyectos ejecutados por Toni Pérez en sus años de alcalde que han sufrido sobrecostes: - Reforma Avenida Mediterráneo: 3 millones de euros - Pabellón Multiusos Leonor Canalejas: 400.000 euros - ZBE Armada Española: 200.000 euros - Pabellón Raúl Mesa: 300.000 euros - Pasarela Poniente: 225.000 euros - Albergue Juvenil: 428.000 euros - Campos hermanos Martínez Munuera: 300.000 euros - Aula Del Mar: 147.000 euros - Obras renaturalización Els Tolls: 200.000 euros - Obras accesibilidad: 121.000 euros

“Estamos ante un caso más de la desastrosa gestión de un gobierno, con Toni Pérez al frente, que ha autorizado este gasto extra casi un año después de finalizar la obra, y cuando ha transcurrido más de dos años de la primera solicitud de revisión de precios de la empresa”, ha afirmado.

Por último, la dirigente socialista ha afirmado que estamos ante un "nuevo ejemplo del absoluto descontrol al que tiene sometido el alcalde al Ayuntamiento", y le ha reclamado que termine ya con esta formar de gestionar que “nos ha costado muchos millones a todos los ciudadanos”.

Réplica del PP

Tras esta denuncia, el PP ha respondido en un comunicado en el que su portavoz Lourdes Caselles ha manifestado que “las trabas impuestas por el Gobierno central en relación a la ampliación del Cementerio de Sant Jaume han obligado a modificar el proyecto y a asumir retrasos que se traducen en incrementos de precios”. Y es que el PP ha recordado que una parte del cual se encuentra a escasos metros de la carretera Nacional 332, de competencia del ejecutivo central.

Las exigencias tanto del Ministerio de Fomento como de la Confederación Hidrográfica del Júcar a estas obras han obligado a modificar el proyecto e introducir imposiciones que no estaban inicialmente previstas Lourdes Caselles — Portavoz del PP de Benidorm

Caselles ha señalado que “las exigencias tanto del Ministerio de Fomento como de la Confederación Hidrográfica del Júcar a estas obras han obligado a modificar el proyecto e introducir imposiciones que no estaban inicialmente previstas”, lo que además “se ha traducido en demoras en un momento en que los precios no paran de crecer y que obviamente no son los mismos que cuando se planificó, se valoró y adjudicó la obra”.

Rotonda

A todo ello se suma otra obra que se está ejecutando a escasos metros del camposanto y que también afectan al mismo, como son las de construcción de la rotonda de la N-332 que dará acceso al polígono industrial y del conocido como Vial Discotecas.

En este punto, la concejal ha recordado que se trata de “una obra en la que nos encontramos una flagrante dejación de funciones del Gobierno central, que no solo ha estado durante años imponiendo nuevas condiciones sino que además se ha negado a financiar, a pesar de encontrarse en una carretera que es de su total y exclusiva competencia y que en reiteradas ocasiones también se ha negado a cedernos, como ha hecho con otros municipios vecinos”.

Por eso, la edil ha reclamado al grupo socialista que “en lugar de cargar contra el gobierno local, le reclamen al Gobierno central y a su presidente, Pedro Sánchez, y especialmente a su Ministerio de Fomento que dejen de poner trabas a todo lo que tiene que ver con Benidorm y que, por lo menos, asuman las obras y la financiación que les corresponde”.

Las obras de ampliación del cementerio, que acabaron hace un año / David Revenga

Por otro lado, la portavoz popular ha recordado una vez más que “la Ley de Contratos del Sector Público contempla en su artículo 205 Artículo 205 las modificaciones de proyecto por prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales”. En consecuencia, “no estamos ante un sobrecoste, por mucho que se empeñen los socialistas, sino ante fórmulas que prevé la Ley y que están auditadas y avaladas por los técnicos municipales”.

La portavoz del gobierno local ha lamentado que “sea precisamente el grupo socialista y la señora Escoda quienes utilicen palabras como ‘descontrol’ o ‘despilfarro’, cuando ella misma formó parte de un equipo de gobierno y de una gestión investigada por los tribunales por un supuesto desvío de más de 4 millones de euros de dinero público en enchufes a familiares y a amigos”.

Para finalizar, ha señalado que “los supuestos sobrecostes que el PSOE atribuye al Partido Popular han sido para ejecutar obras para el uso y disfrute ciudadano. Hay una diferencia bastante importante en lo que hemos hecho unos y lo que al parecer hicieron otros”, ha concluido.