Estos son los dos nuevos carriles bici de la Vila Joiosa

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha finalizado la creación de dos nuevos tramos urbanos de carril bici, lo que permite ampliar la red de vías actual hasta la Cala, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

El primer tramo que se ha concluido es el que se inicia en la zona de Costera Pastor hasta la rotonda de acceso al puerto; y el segundo empieza en el cruce de la futura rotonda de acceso a Les Talaies y la glorieta donde se ubica el tanatorio comarcal.

El otro carril bici / INFORMACIÓN

La actuación cuenta con un presupuesto de 314.487,88 euros (IVA incluido) y fue adjudicada a la empresa Construcciones Porticada SL. El proyecto cuenta con una subvención del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) con la que se sufraga el 60 % del importe del mismo.

El alcalde Marcos Zaragoza explicó que “estos dos nuevos tramos de carriles bici crean un itinerario continuo y completan nuestra red ciclista desde el casco urbano hasta la zona industrial y la Cala”.

VIsita del alcalde a uno de los nuevos tramos de carril bici / INFORMACIÓN

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, indicó que el tramo del nuevo carril bici “más cercano a la Cala tiene una longitud aproximada de 500 metros y se ubica en el arcén existente”. El tramo final de la calle Colón hasta la rotonda del puerto tiene cerca de 500 metros.

Marcos Zaragoza recordó que “el objetivo es optimizar la movilidad sostenible del municipio y, sobre todo, mejorar la seguridad vial de los ciclistas al separar a los mismos del tráfico rodado”.