Movilidad
Estos son los dos nuevos carriles bici de la Vila Joiosa
Estas nuevas vías completan la red ciclista desde la zona de Costera Pastor hasta la Cala y han supuesto una inversión de más de 300.000 euros
El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha finalizado la creación de dos nuevos tramos urbanos de carril bici, lo que permite ampliar la red de vías actual hasta la Cala, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.
El primer tramo que se ha concluido es el que se inicia en la zona de Costera Pastor hasta la rotonda de acceso al puerto; y el segundo empieza en el cruce de la futura rotonda de acceso a Les Talaies y la glorieta donde se ubica el tanatorio comarcal.
La actuación cuenta con un presupuesto de 314.487,88 euros (IVA incluido) y fue adjudicada a la empresa Construcciones Porticada SL. El proyecto cuenta con una subvención del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) con la que se sufraga el 60 % del importe del mismo.
Estos dos nuevos tramos de carriles bici crean un itinerario continuo y completan nuestra red ciclista desde el casco urbano hasta la zona industrial y la Cala
El alcalde Marcos Zaragoza explicó que “estos dos nuevos tramos de carriles bici crean un itinerario continuo y completan nuestra red ciclista desde el casco urbano hasta la zona industrial y la Cala”.
El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, indicó que el tramo del nuevo carril bici “más cercano a la Cala tiene una longitud aproximada de 500 metros y se ubica en el arcén existente”. El tramo final de la calle Colón hasta la rotonda del puerto tiene cerca de 500 metros.
Marcos Zaragoza recordó que “el objetivo es optimizar la movilidad sostenible del municipio y, sobre todo, mejorar la seguridad vial de los ciclistas al separar a los mismos del tráfico rodado”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Fiestas Patronales de Benidorm calientan motores con el ‘Dia de les Penyes’
- Conmoción en el Manchester City por la muerte en Benidorm de Guy Bradshaw, uno de sus hinchas más conocidos
- Benidorm se lanza a construir el parking subterráneo en Jaime I
- Acaba detenido en Benidorm tras liarse a golpes con un semáforo usando una silla
- Choque entre PP y PSOE en Benidorm por la construcción del parking de Jaime I
- Benidorm, tocada por la fortuna: el 'Eurodreams' deja un premio millonario
- Los peñistas llenan de fiesta y color las calles de Benidorm
- Benidorm apuesta por los grandes eventos deportivos para desestacionalizar la oferta