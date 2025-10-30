El PP de Altea abandona el pleno municipal durante el debate sobre el cáncer de mama y el sistema sanitario en la Comunidad Valenciana

Rifirafe durante el pleno municipal del Ayuntamiento de Altea entre el grupo municipal popular y la coalición Compromís-PSOE que gobierna el municipio. Este jueves por la mañana se ha celebrado la sesión plenaria de octubre con un final inesperado cuando, al debatirse una moción presentada por urgencia por el grupo socialista sobre el cáncer de mama y el sistema sanitario de la Comunidad Valenciana, los concejales del grupo popular se han levantado de la mesa y han abandonado el pleno por orden de su portavoz Rocio Gómez que alegaba que no se le concedía la palabra solicitada "por alusiones".

El pleno se ha desarrollado sin incidentes y se han aprobado asuntos de distinta índole que, en su mayoría, han salido adelante con el voto favorable de Compromís y el PSOE y la abstención de la oposición, PP y VOX. Así, se ha aprobado denegar la revisión de precios solicitada por la empresa concesionaria de la gestión directa del servicio de alumbrado público y semafórico del municipio. Se han aprobado los Estatutos del Ente Gestor de Destino Turístico Inteligente, EGDTI, del Ayuntamiento de Altea, un ente compuesto en su mayoría por técnicos municipales y del que los grupos de la oposición (PP y Vox) ha reclamado formar parte. Y se ha aprobado la solicitud de prórroga y modificación del convenio suscrito entre la Secretaria de Estado de Turismo, Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Altea, para la ejecución final del Plan de Sostenibilidad Turística, por el que Altea recibiría 4 millones de euros para implantar los proyectos que incluye el Plan.

Moción sobre el programa de prevención y detección precoz del cáncer de mama

Por último, ya al final del pleno, el grupo municipal socialista ha presentado por urgencia una moción para que se le presente al Gobierno de la Generalitat, responsable del sistema sanitario valenciano, "la petición de la mejora y transparencia del programa de prevención y detección precoz del cáncer de mama en la Comunitat Valenciana", según ha desvelado la edil de Sanidad, Anna Lanuza.

Terminando el debate de este punto, y cuando estaba en el uso de la palabra la portavoz de Compromís, Pepa Victoria Pérez, tras las intervenciones de los ediles de los otros tres grupos municipales, Anna Lanuza (PSOE), Silvia Pérez (PP) y Diego Manuel C. Beltrán (Vox), la portavoz del grupo municipal popular, Rocío Gómez, ha solicitado el turno de palabra “por alusiones” y el alcalde Diego Zaragozí se lo ha denegado por entender que en la intervención de la concejala nacionalista no se había hecho alusión a persona alguna. Ante la negativa de concederle la palabra a la portavoz popular, esta ha protestado y ha ordenado que los ediles de su grupo abandonasen el pleno antes de votar la moción socialista, que ha recibido el voto favorable de los concejales del equipo de gobierno.

Por otro lado, un avez finalizado el pleno, la edil de Sanidad ha declarado que "me parece irresponsable por parte del PP que en un tema tan importante como este del cáncer de mama no haya consenso más allá del color político".