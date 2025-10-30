El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm espera un jueves con temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que el cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 22ºC aunque a mediodía podrían llegar a los 23ºC.

Para el viernes la previsión indica que el cielo estará también despejado y con temperaturas estables.