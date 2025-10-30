El tiempo en Benidorm para hoy
El jueves se espera un día sin precipitaciones
Benidorm espera un jueves con temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que el cielo estará hoy despejado con temperaturas en torno a los 22ºC aunque a mediodía podrían llegar a los 23ºC.
Para el viernes la previsión indica que el cielo estará también despejado y con temperaturas estables.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las Fiestas Patronales de Benidorm calientan motores con el ‘Dia de les Penyes’
- Conmoción en el Manchester City por la muerte en Benidorm de Guy Bradshaw, uno de sus hinchas más conocidos
- Benidorm se lanza a construir el parking subterráneo en Jaime I
- Acaba detenido en Benidorm tras liarse a golpes con un semáforo usando una silla
- Choque entre PP y PSOE en Benidorm por la construcción del parking de Jaime I
- Benidorm, tocada por la fortuna: el 'Eurodreams' deja un premio millonario
- Los peñistas llenan de fiesta y color las calles de Benidorm
- Benidorm apuesta por los grandes eventos deportivos para desestacionalizar la oferta