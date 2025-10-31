Así es el aparcamiento que Benidorm abre junto al cementerio para evitar el caos de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Benidorm ha habilitado un aparcamiento provisional en una parcela situada en la zona de ampliación del cementerio de Sant Jaume con el objetivo de incrementar las plazas disponibles durante la festividad de Todos los Santos, que se celebra este sábado, 1 de noviembre.

El concejal del área, Jaime Jesús Pérez, ha explicado que los trabajos se han desarrollado en colaboración con las concejalías de Parques y Jardines y Movilidad, con el fin de "ofrecer más comodidades a los ciudadanos que acudan a visitar a sus difuntos en vehículo particular, facilitando que dispongan de más espacios donde aparcar, especialmente en las horas de mayor afluencia".

Otra imagen de la parcela habilitada junto al cementerio. / INFORMACIÓN

Según ha detallado el edil, las tareas realizadas han incluido la limpieza y desbroce del terreno, así como la señalización de los itinerarios de entrada y salida, para garantizar una circulación fluida dentro del recinto.

Transporte público

Pérez ha recordado que, pese a que el Ayuntamiento pone en marcha durante estos días un servicio especial de autobús hacia el cementerio de Sant Jaume, "son muchos los ciudadanos que prefieren desplazarse en coche para llevar flores o visitar a sus seres queridos", lo que incrementa notablemente la demanda de estacionamiento.

Además, el concejal de Cementerios ha señalado que el Ayuntamienti ha reabierto recientemente el acceso al camposanto desde l’Assagador de Ricardo, tras el cierre temporal por las obras del Vial Discotecas. De este modo, los visitantes podrán acceder tanto por este camino como por el vial habilitado desde el polígono industrial, que también permanece operativo.