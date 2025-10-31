Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carrera ‘Benidorm Poniente Race 8K’: horario, recorrido y cómo apuntarse

La carrera discurrirá por el paseo de Poniente y la avenida Villajoyosa

Edificios en la zona de Poniente de Benidorm por donde discurrirá la carrera

Edificios en la zona de Poniente de Benidorm por donde discurrirá la carrera / Pilar Cortés / PILAR CORTES

INFORMACIÓN

Benidorm tiene este próximo domingo una nueva cita con el ‘running’ con la celebración de la ‘Benidorm Poniente Race 8K’, una carrera que se enmarca en la Volta a Peu de la Marina Baixa, que este año celebra su primera edición. 

La ‘Benidorm Poniente Race 8K’ será puntuable para el I Circuito a Peu Marina Baixa 2025, un calendario que incluye las carreras ya celebradas en Callosa d’En Sarrià, Polop de la Marina, Altea, La Vila Joiosa, y la que tendrá lugar a finales de noviembre en L’Alfàs del Pi.

Horario y recorrido de la ‘Poniente Race 8K’

La prueba dará comienzo a las 09.30 horas y discurrirá íntegramente por la zona de Poniente, siendo la mayor parte del trazado por el paseo marítimo y la avenida de Villajoyosa. 

El recorrido tiene una longitud de 7,7 kilómetros y tendrá la salida delante del hotel Poseidón. 

Cómo apuntarse a la ‘Poniente Race 8K’

Este jueves habían apuntados alrededor de 600 participantes y la inscripción se cerrará al llegar a las 750 plazas.

Las inscripciones pueden formalizarse en la web www.somesport.com y el mismo día de la carrera al precio de 10 euros. 

También habrá carreras infantiles en todas las categorías hasta los 16 años, con trofeos en cada una de ellas.

