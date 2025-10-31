Carrera ‘Benidorm Poniente Race 8K’: horario, recorrido y cómo apuntarse
La carrera discurrirá por el paseo de Poniente y la avenida Villajoyosa
Benidorm tiene este próximo domingo una nueva cita con el ‘running’ con la celebración de la ‘Benidorm Poniente Race 8K’, una carrera que se enmarca en la Volta a Peu de la Marina Baixa, que este año celebra su primera edición.
La ‘Benidorm Poniente Race 8K’ será puntuable para el I Circuito a Peu Marina Baixa 2025, un calendario que incluye las carreras ya celebradas en Callosa d’En Sarrià, Polop de la Marina, Altea, La Vila Joiosa, y la que tendrá lugar a finales de noviembre en L’Alfàs del Pi.
Horario y recorrido de la ‘Poniente Race 8K’
La prueba dará comienzo a las 09.30 horas y discurrirá íntegramente por la zona de Poniente, siendo la mayor parte del trazado por el paseo marítimo y la avenida de Villajoyosa.
El recorrido tiene una longitud de 7,7 kilómetros y tendrá la salida delante del hotel Poseidón.
Cómo apuntarse a la ‘Poniente Race 8K’
Este jueves habían apuntados alrededor de 600 participantes y la inscripción se cerrará al llegar a las 750 plazas.
Las inscripciones pueden formalizarse en la web www.somesport.com y el mismo día de la carrera al precio de 10 euros.
También habrá carreras infantiles en todas las categorías hasta los 16 años, con trofeos en cada una de ellas.
