El grupo municipal socialista de Altea exige la dimisión del concejal del PP Paco Berenguer por decirle a la edil Anna Lanuza "ve y cuélgate de un árbol" en el pleno del jueves

El pleno de la corporación municipal de Altea celebrado el jueves trae cola después de que los concejales del grupo municipal popular abandonasen la sesión durante el debate de la moción presentada por urgencia por el grupo municipal socialista sobre el cáncer de mama y el sistema sanitario de la Comunidad Valenciana, tal como se publicó el mismo día en INFORMACIÓN.

En sendas notas de prensa emitidas este viernes por los grupos municipales del PP y del PSOE, los populares han denunciado "graves faltas de respeto y falta de control del alcalde Diego Zaragozí durante el último pleno municipal, donde la concejala socialista Anna Lanuza protagonizó un episodio bochornoso e inaceptable". Mientras que desde el grupo socialista se exige "la dimisión inmediata del regidor del Partido Popular, Paco Berenguer, después de que durante el último pleno municipal este le dirigiera a nuestra compañera Anna Lanuza la frase 'ves i penja’t d’un arbre' ('ve y cuélgate de un árbol') durante su intervención defendiendo la moción sobre el cáncer de mama en la Comunitat Valenciana".

Durante este pleno de octubre, la concejala de Sanidad, Anna Lanuza, defendió la moción de su grupo en la que se pedía "la mejora y transparencia del programa de prevención y detección precoz del cáncer de mama en la Comunitat Valenciana", votada favorablemente con posterioridad por Compromís y el PSOE. Tras la intervención de Lanuza, y antes de tomar el uso de la palabra la concejala de Compromís, Pepa Victoria Pérez, la portavoz del grupo popular, Rocío Gómez, pidió la palabra "por alusiones", a lo que el alcalde Diego Zaragozí se la denegó al tiempo que pedía calma entre los ediles "a pesar de que aquí se acaba de oir (dirigiéndose hacia la bancada popular) la frase 'ves i penjat d'un arbre', y no han habido alusiones de ningún tipo". La reacción de Gómez fue levantarse de su asiento y ordenarles a sus compañeros de grupo que abandonasen el pleno, como así obedecieron.

"Una línea roja que nunca se tendría que haber cruzado", según el PSOE

Desde el grupo municipal socialista se remarca en su comunicado que las palabras del concejal popular Paco Berenguer "son un comentario de odio profundo dirigido hacia nuestra compañera. Ofensivo absolutamente e impropio de un representante público". Y se resalta que "este tipo de conductas no pueden ni tienen que ser toleradas. Pedir la muerte de una persona constituye una línea roja que nunca se tendría que haber cruzado", aseveran.

Paco Berenguer, concejal del PP de Altea / DIEGO COELLO

Además, en el escrito se afirma que "no es la primera vez que este regidor traspasa todos los límites políticos y morales en una sesión plenaria. Altea no se merece una política indigna como la que practica este representante del Partido Popular". Y es por ello que desde el grupo municipal socialista "exigimos la dimisión inmediata de Paco Berenguer, así como una disculpa formal a nuestra regidora Anna Lanuza, y le reclamamos al Partido Popular de Altea que adopte las medidas disciplinarias pertinentes ante una actuación de odio como esta. No todo vale en política", apostillan.

Finalmente, el comunicado socialista indica que el pleno "transcurría con normalidad hasta la defensa de la moción presentada por el Grupo Socialista para exigir transparencia en la criba del cáncer de mama, momento en que el Partido Popular volvió a caer en el show y la demagogia, culminando con el abandono del pleno por parte de sus miembros".

Moción "con un claro tono partidista" según el PP

Por su parte, desde el grupo municipal popular se recriminan en su comunicado "las faltas de respeto de la concejala Ana Lanuza y la actitud déspota del alcalde Diego Zaragozí en el pleno".

Anna Lanuza, concejala del PSOE de Altea durante su intervención en el pleno municipal / DIEGO COELLO

Los populares señalan en su nota de prensa que la moción del PSOE sobre el cáncer de mama "fue presentada por urgencia y con un claro tono partidista", y explican que la concejala popular Silvia Pérez "intervino para aportar datos y evidencias que demostraban que el texto socialista no respondía a la realidad sanitaria actual sino a un intento de sacar rédito político con un tema tan sensible que no entiende de colores, y que nos afecta a todos por igual, además de ocultar intencionadamente la desastrosa gestión realizada en los años que gobernó el Botànic".

El escrito continúa afirmando que ante la intervención de Silvia Pérez, "la edil socialista Anna Lanuza perdió las formas acusando de 'amoral' a nuestra concejala, además de insultar al PP y mencionar a personas que ni siquiera estaban presentes".

Acto seguido, en la nota declara la portavoz popular Rocío Gómez que lo ocurrido "es intolerable. Se ha cruzado una línea muy grave: el respeto personal y humano. Y lo más preocupante es que el alcalde, en lugar de frenar los insultos, los ampara y participa en ellos". Y justifica que pidió la palabra "para exigir respeto y defender a mi compañera, pero el alcalde Diego Zaragozí me la negó, incumpliendo el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), mientras él mismo proseguía con ataques al grupo popular". Por lo cual "el grupo popular abandonamos el pleno en señal de protesta, dejando claro que no lo hacíamos por desinterés en el tema, sino por dignidad y rechazo a las malas formas del PSOE y Compromís".

Finalmente, en el comunicado del grupo municipal popular se asevera que el cáncer de mama "no entiende de siglas. Nadie debería usarlo para hacer política ni mucho menos para atacar a otras mujeres", y Rocío Gómez exige en nombre del PP de Altea que Anna Lanuza "haga una rectificación inmediata y también una disculpa pública del alcalde por permitir un espectáculo impropio de una institución democrática".