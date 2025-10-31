La nueva rotonda para mejorar la seguridad vial y el tráfico en Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm llevará a cabo en los próximos días una nueva intervención en la avenida Severo Ochoa con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico.

La actuación se realizará en la confluencia con el acceso a la urbanización Rocas Blancas y será una intervención muy similar a la que se llevó a cabo meses atrás en la intersección de las calles Moscú y Ciudad Real, permitiendo el cambio de sentido a vehículos de hasta cinco metros de longitud.

Con la creación de esta nueva rotonda, ha dicho el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, “se persigue mejorar la seguridad vial en este punto donde se sitúa el acceso a la urbanización Rocas Blancas, integrando de forma más segura el carril bici, mejorando la fluidez del tráfico, a la vez que se realiza un calmado del mismo, aumentando de forma considerable la seguridad vial en este punto”. La implementación de esta rotonda eliminará asimismo un giro a la izquierda considerado peligroso.

Los trabajos comenzarán dentro de unos días, conjuntamente con otros que ha de ejecutar un hotel cercano “para que las molestias sean las menores posibles”. De hecho, según ha especificado Muñoz, la nueva rotonda se realizará básicamente con trabajos de pintura horizontal de modo que debería estar completada en un día.

El edil ha recalcado también que con los trabajos que se van a realizar “seguimos ganando capacidad de tráfico en las intersecciones y al mismo tiempo se minimizarán las colas. También ganamos en seguridad vial en una actuación que es sencilla, pero muy necesaria”.

Plano de la zona donde se va a acondicionar la rotonda / INFORMACIÓN

Los trabajos consistirán básicamente en realizar un fresado suave de las zonas en las que se intervendrá para retirar la pintura existente, para después pintar la señalización horizontal definitiva que configure el nuevo estado del cruce y colocar la correspondiente señalización vertical.

Muñoz, por último, ha querido destacar que con las actuaciones llevadas a cabo el pasado verano y esta que está a punto de ejecutarse, “se ha mejorado mucho la seguridad en la vía, la fluidez del tráfico y facilitado el giro a los vehículos de hasta cinco metros”.